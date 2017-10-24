24 октября 2017 года

ВАРПЭ представила депутатам предложения по налоговой реформе и барьерам

На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.

23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания на тему «О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров представила участникам слушаний доклад с анализом основных финансово-экономических показателей рыбной отрасли за 2007-2016 гг. и планируемых инвестиций в связи с введением инвестиционных квот.

По оценкам ВАРПЭ, участие рыбопромышленных предприятий в подготовке и реализации проектов по строительству флота и береговых перерабатывающих производств потребует увеличения годовых инвестиций в 2,5-3 раза – до 30-35 млрд рублей в год. Предлагаемая отмена льготы по уплате сборов за ВБР приведет к увеличению налоговой нагрузки на 15 млрд рублей и существенно затруднит реализацию инвестпроектов.

«В этих условиях важно не повышать радикально сложившийся уровень налоговой нагрузки», – сообщили Fishnews в ассоциации. Для этого ВАРПЭ предлагает отменять льготу по уплате сбора за ВБР поэтапно – в течение семи лет. Тогда в 2019-2020 гг. произойдет снижение налоговых платежей на 15% по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство», зато на 6-7 млрд рублей возрастут налоговые поступления судостроительных предприятий. В целом же консолидированные налоговые поступления от рыбаков и судоверфей за период 2018-2021 гг. увеличатся.

В целях снижения административных барьеров ассоциацией совместно с экспертным советом при правительстве подготовлен ряд предложений, в частности по применению риск-ориентированного подхода при организации федерального государственного контроля в сфере рыболовства и сохранения ВБР, осуществляемого Росрыболовством.

Важным шагом ВАРПЭ также считает разграничение предмета государственного контроля (надзора) между ФСБ, ФТС, Россельхознадзором и Росрыболовством, чтобы исключить дублирование требований к бизнесу. Кроме того, ассоциация предлагает создать для рыболовных судов специальный уведомительный порядок выхода и входа в ИЭЗ, одновременно усилив надзор в портах.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев поблагодарил ВАРПЭ за активную позицию и профессиональный подход. «Ассоциация, на мой взгляд, является на сегодняшний день одним из активных примеров профессионального объединения и в сфере природопользования и в целом, – отметил депутат. – Вы все время присутствуете у нас на площадке, высказываете свое мнение, вам спасибо большое». Он пообещал, что проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний будет размещен на сайте комитета для обсуждения с общественностью.

Fishnews