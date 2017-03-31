31 марта 2017 года

ВАРПЭ предложила налоговый маневр

По расчетам ВАРПЭ, поэтапная отмена льготы по ставке сбора за водные биоресурсы при сохранении режима ЕСХН позволит рыбопромышленникам в ближайшие годы удвоить объемы инвестиций, а к 2025 г. обеспечит рост налоговых поступлений на 20%.

Как подружить налоги и инвестиции

Выступая с докладом на заседании коллегии Росрыболовства, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев назвал экономические результаты работы рыбопромышленных предприятий в прошлом году в целом успешными, несмотря на снижение отпускных цен на главные объекты промысла. Темпы роста отраслевой выручки замедлились с 43% в 2015 г. до 6% по итогам 2016 г., однако сальдированный финансовый результат отрасли увеличился на 32%.

Фискальные платежи рыбаков в 2016 г. превысили 39 млрд рублей. Примерно половина этой суммы – налоги на заработную плату. За последние годы в разы выросли поступления по налогу на прибыль и по единому сельскохозяйственному налогу. Если несколько лет назад ЕСХН обеспечивал чуть больше миллиарда рублей налоговых отчислений, то в 2016 г. они достигли 4,5 млрд рублей. «Синхронное увеличение поступлений и по налогу на прибыль, и по ЕСХН доказывает позитивную экономическую роль ЕСХН для отрасли», – констатировал Герман Зверев.

Значительная часть прибыли предприятий рыбохозяйственного комплекса расходовалась на капиталовложения: объем инвестиций в полтора раза превысил показатели 2015 г. и составил 13 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Fishnews, в ВАРПЭ ожидают рост кредиторской задолженности отрасли в связи с инвестиционными программами компаний. «К концу 2019 года кредиторская задолженность рыбной отрасли составит не менее 75–80 млрд рублей, а ежегодное обслуживание этого долга потребует не менее 8–10 млрд рублей, что необходимо учитывать при принятии решений о налогообложении отрасли», – предупредил руководитель ассоциации.

Он указал, что хотя предприятия наращивают финансовый резерв, готовясь к инвестиционным квотам, этих ресурсов будет недостаточно. «Самая осторожная оценка ожидаемых инвестиций – не менее 120 млрд рублей в ближайшие три-четыре года. Накоплений предприятий не хватит, чтобы профинансировать такие инвестиционные расходы в такие сроки», – выразил мнение Герман Зверев.

По расчетам ВАРПЭ, предлагаемая разовая отмена льготы по уплате сборов за водные биоресурсы и отказ от ЕСХН приведут к увеличению налоговой нагрузки в отрасли примерно на 10 млрд рублей – такое налоговое решение ослабит инвестиционный рывок. В связи с этим Герман Зверев обратился к руководству отрасли с предложением рассмотреть вариант с поэтапной отменой льготы по ставке сбора за ВБР – в течение семи лет – при условии сохранения режима ЕСХН.

«Что получается в этом случае? В 2019–2020 годы происходит снижение налоговых платежей примерно на 15% при одновременном двукратном увеличении инвестиционных программ предприятий. Уже к 2021 году налоговые платежи в отрасли выходят на уровень 2016 года при сохранении темпов инвестиций, а к 2025 году налоговые поступления отрасли достигают 47–48 млрд рублей – рост на 20%», – озвучил прогноз президент ВАРПЭ.

Коррекция нормативной базы

Герман Зверев обратил внимание на необходимость устранения недочетов в правовом регулировании прибрежного рыболовства. Это касается как противоречий в статьях 1 и 20 закона о рыболовстве, касающихся возможности заморозки уловов, так и различий в терминологии с техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», вступающим в силу с 1 сентября 2017 г.

ВАРПЭ предлагает изменить и подход к формированию состава региональных комиссий по регулированию промысла анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей), обеспечив равное участие представителей федеральных органов власти и субъекта РФ. «Не решив этот вопрос, мы не сможем решить и другие важные задачи в этой сфере, а именно обеспечить достоверное научное прогнозирование подходов лососевых и наладить эффективную борьбу с браконьерским промыслом», – заявил президент ассоциации.

Он также попросил ускорить утверждение разработанной Росрыболовством методики определения начальной цены аукциона для долей квот добычи в районах действия международных договоров. «Два года подряд несовершенство методики приводит к одному и тому же результату – срыву аукционов. Так Россия может потерять право вылова в некоторых районах. Этого допустить нельзя. Обращаемся с предложением к Минсельхозу утвердить эту методику в апреле, а к Росрыболовству – в мае провести соответствующие аукционы», – сообщил Герман Зверев.

Важным направлением, по его словам, является совместная работа с Россельхознадзором по обучению и аттестации специалистов предприятий, которые с 1 января 2018 г. должны будут осуществлять выдачу ветеринарных сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов. «Надеемся, что Россельхознадзор и региональная администрация в текущем году утвердят соответствующие программы и комиссии, и мы подойдем к 1 января следующего года подготовленными», – отметил Герман Зверев. В целях подготовки предприятий отрасли к работе в условиях нового техрегламента он предложил провести отраслевую конференцию на Дальнем Востоке.

Комментируя выступление, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в свою очередь признал растущий уровень сотрудничества с крупнейшей рыбацкой ассоциацией страны. «Действительно, за такой короткий период времени взаимодействие с ВАРПЭ стало конструктивным и позволяет решать многие вопросы», – подчеркнул он.

Fishnews