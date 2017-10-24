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Нерестовый кижуч. Фото пресс-службы WWF России

Кижучу Камчатки предложат искусственные нерестилища

Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.

Паратунка протекает на юго-востоке Камчатки вблизи населенных пунктов, поэтому испытывает значительную антропогенную нагрузку. Несколько притоков реки берут начало в небольших озерах возле поселка Николаевка. На этой акватории раньше нерестились лососи, среди которых преобладал кижуч. Сейчас Николаевские озера из-за браконьерского промысла утратили свое значение в воспроизводстве ценного вида, естественного нереста там не происходит. Отсутствие массового нерестового хода привело к заиливанию озер, нарушению естественного гидрологического режима.

«Мы уже определили два участка вблизи Николаевки, где будем проводить работу. Начать планируем в ноябре, — рассказал заведующий кафедрой водных биоресурсов, рыболовства и аквакультуры КамчатГТУ Александр Бонк. — На первом этапе будет необходимо определить состояние нерестилищ, кормовой базы, состав ихтиофауны. После этого мы заложим икру в автономные инкубаторы, а ближе к весне сможем определить их эффективность и параметры выращенных в них мальков лосося».

В реализации проекта примут участие преподаватели и студенты университета, сотрудники КамчатНИРО. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы, помощь окажут и члены родовой общины коренных народов, проживающие вблизи озер. Именно они попросили университет найти возможности восстановить популяцию кижуча и заявили о готовности охранять нерестилища от браконьеров.

В WWF подчеркнули, что проект долгосрочный, о результатах можно будет говорить не раньше чем через три-пять лет, когда первые производители начнут возвращаться в озера на нерест. Тогда же станет ясно, возможно ли использовать искусственные нерестилища на других проблемных акваториях.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураикракамчаткакижуч

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