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Капитан-гарпунер Петр ЗАРВА. Фото из личного архива Виктора Щербатюка

Бывшие китобои отмечают юбилей промысла

Ровно 85 лет назад СССР начал промышленную добычу китов. На протяжении десятилетий китобои помогали стране решать проблему с продовольствием, обеспечив советский народ миллионами тонн мяса и жира.

За «точку отсчета» начала китобойного промысла в СССР принято считать дату, когда двух первых китов добыла флотилия «Алеут» Акционерного Камчатского общества. Это произошло в Тихом океане, в районе мексиканских островов Ревилья-Хихеда 25 октября 1932 г.

Как рассказал Fishnews капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор Щербатюк, добыча китов помогала стране восстанавливать экономику. «Причем мясом китов кормили не только людей, но и, например, пушных зверей, - отметил бывший китобой. - Производство знаменитой советской пушнины, которая высоко ценилась во всем мире, обеспечивая приток твердой валюты в СССР, тоже было построено на использовании китового мяса».

Из китов производили колбасы, консервы, белковые концентраты, из печени вырабатывали витамины, лечебные препараты, в частности инсулин. Для корма зверей и птиц производили муку и упаренные бульонные концентраты. Кроме того, продукция китобойного промысла использовалась в кожевенной, мыловаренной, текстильной, химической отраслях, в парфюмерии и косметологии, в ВПК.

С появлением Международной китобойной комиссии в 1946 г. добыча этих млекопитающих стала регулироваться: в Мировом океане четко определили районы, квоты и время промысла для каждого государства.

«Конечно, сейчас некоторые обвиняют советских китобоев в якобы неоправданной жестокости. Но, извините, знаменитый китобой и пират Фрэнсис Дрейк убивал этих животных только ради китового уса, а позже еще и жира. А в нашей китобойной промышленности туша использовалась на 99%», – подчеркнул Виктор Щербатюк.

Он считает, что добыча китов Советским Союзом была вполне оправдана. «На момент закрытия коммерческого промысла китов членами МКК в 1985 году всеми странами было добыто 2,44 млн особей, при этом доля Советского Союза составляла порядка 16%, - обратил внимание Виктор Щербатюк. - А больше всех добывали Норвегия и Япония. И, как ни странно, в настоящее время китов добывают и норвежцы, и японцы».

Напомним, во Владивостоке планируется установить памятник дальневосточным китобоям. Виктор Щербатюк, как управляющий фондом «Альбатрос» по реализации этого проекта, рассказал о текущем положении дел: «Мы занимаемся этим вопросом с 2013 года. В ближайшие недели ожидаем окончания макета в треть натуральной величины. Затем будем решать вопрос собственно изготовления и установки памятника».

Fishnews

  • Капитан-гарпунер Петр ЗАРВА. Фото из личного архива Виктора Щербатюка
  • Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК
  • Китобойцы в Антарктике. Фото из личного архива Виктора Щербатюка
  • Китобойная «матка» «Алеут» буксирует добытых животных. Фото из личного архива Виктора Щербатюка
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