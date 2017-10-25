25 октября 2017 года

Бывшие китобои отмечают юбилей промысла

Ровно 85 лет назад СССР начал промышленную добычу китов. На протяжении десятилетий китобои помогали стране решать проблему с продовольствием, обеспечив советский народ миллионами тонн мяса и жира.

За «точку отсчета» начала китобойного промысла в СССР принято считать дату, когда двух первых китов добыла флотилия «Алеут» Акционерного Камчатского общества. Это произошло в Тихом океане, в районе мексиканских островов Ревилья-Хихеда 25 октября 1932 г.

Как рассказал Fishnews капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор Щербатюк, добыча китов помогала стране восстанавливать экономику. «Причем мясом китов кормили не только людей, но и, например, пушных зверей, - отметил бывший китобой. - Производство знаменитой советской пушнины, которая высоко ценилась во всем мире, обеспечивая приток твердой валюты в СССР, тоже было построено на использовании китового мяса».

Из китов производили колбасы, консервы, белковые концентраты, из печени вырабатывали витамины, лечебные препараты, в частности инсулин. Для корма зверей и птиц производили муку и упаренные бульонные концентраты. Кроме того, продукция китобойного промысла использовалась в кожевенной, мыловаренной, текстильной, химической отраслях, в парфюмерии и косметологии, в ВПК.

С появлением Международной китобойной комиссии в 1946 г. добыча этих млекопитающих стала регулироваться: в Мировом океане четко определили районы, квоты и время промысла для каждого государства.

«Конечно, сейчас некоторые обвиняют советских китобоев в якобы неоправданной жестокости. Но, извините, знаменитый китобой и пират Фрэнсис Дрейк убивал этих животных только ради китового уса, а позже еще и жира. А в нашей китобойной промышленности туша использовалась на 99%», – подчеркнул Виктор Щербатюк.

Он считает, что добыча китов Советским Союзом была вполне оправдана. «На момент закрытия коммерческого промысла китов членами МКК в 1985 году всеми странами было добыто 2,44 млн особей, при этом доля Советского Союза составляла порядка 16%, - обратил внимание Виктор Щербатюк. - А больше всех добывали Норвегия и Япония. И, как ни странно, в настоящее время китов добывают и норвежцы, и японцы».

Напомним, во Владивостоке планируется установить памятник дальневосточным китобоям. Виктор Щербатюк, как управляющий фондом «Альбатрос» по реализации этого проекта, рассказал о текущем положении дел: «Мы занимаемся этим вопросом с 2013 года. В ближайшие недели ожидаем окончания макета в треть натуральной величины. Затем будем решать вопрос собственно изготовления и установки памятника».

Fishnews