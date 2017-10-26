Европа может отказаться от вьетнамских морепродуктов

26 октября 2017 года
Российские должностные лица пресекли ввоз из Казахстана 63 туш рыб осетровых видов. Сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении рыбопродукции отсутствовали.
25 октября 2017 года
Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.
24 октября 2017 года
За сезон 2015 – 2016 гг. Тасмания произвела рыбы и морепродуктов примерно на 711,7 млн долларов США. Рост к предыдущему сезону составил 10,4%, в основном прибавку обеспечила продукция из лососевых.
20 октября 2017 года
Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.
19 октября 2017 года
В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.
26 октября 2017 года
Жительница Камчатки обвиняется в заведомо ложном доносе на сотрудника рыбоохраны. Следствие установило, что заявление о попытке изнасилования женщина написала из-за изъятия запрещенных орудий лова у ее знакомого.
Обсуждение законопроекта о любительской рыбалке, скорее всего, продолжится в весеннюю сессию в Госдуме, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что часть полномочий по регулированию рыбалки оптимально передать на места.
Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.
Российские должностные лица пресекли ввоз из Казахстана 63 туш рыб осетровых видов. Сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении рыбопродукции отсутствовали.
25 октября 2017 года
Летние исследования показали высокий уровень запасов камчатского краба на Западной Камчатке. Собранные данные позволяют говорить о значительном увеличении допустимого улова на 2018 г., заявили в бассейновом институте.
Компания «Витязь-Авто» примет участие в крупнейшей азиатской рыбохозяйственной выставке, которая пройдет в ноябре в Циндао. Производители представят готовую продукцию из дикой камчатской рыбы.
Ровно 85 лет назад СССР начал промышленную добычу китов. На протяжении десятилетий китобои помогали стране решать проблему с продовольствием, обеспечив советский народ миллионами тонн мяса и жира.
Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.
Новый проект представил «Нацрыбресурс». Отраслевая логистическая компания «Нацрыблогистик» собирается обеспечить бесперебойные поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда.
В Республике Карелия появится селекционно-генетический центр по производству оплодотворенной икры и малька форели. Предприятие планируют построить в Беломорском районе в течение трех лет.