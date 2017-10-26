26 октября 2017 года

Европа может отказаться от вьетнамских морепродуктов

Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.

«Желтую карточку» Вьетнаму показали 23 октября. Теперь республика рискует оказаться в списке стран, не сотрудничающих в области охраны морских биоресурсов и не борющихся с ННН-промыслом. Ранее Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) надеялась избежать предупреждения, сообщает корреспондент Fishnews.

Для целого ряда крупных брендов Вьетнама ЕС является ключевым рынком, страна ежегодно продает туда рыбы и морепродуктов на 350-400 млн долларов. Республике предстоит доказать европейским чиновникам, что она активно борется с браконьерством. Кроме репутационных потерь, экспортеры опасаются снижения прибыли из-за задержек поставок и проверок на таможне всех партий вьетнамских морепродуктов. По информации VASEP, объемы экспорта в Европу уже начали падать. В ассоциации ожидают ухудшения ситуации и на других рынках, например в США.

Портал IntraFish отмечает, что предупреждение Еврокомиссии может привести и к позитивным переменам. Так, уже с 1 января 2018 г. Вьетнам готовится ввести новую систему контроля рыболовства, чтобы эффективнее бороться с ННН-промыслом. Для скорейшего решения этого вопроса усилия объединяют VASEP, Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама, береговая охрана и еще целый ряд госорганов.

Fishnews