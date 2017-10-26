26 октября 2017 года

Илья Шестаков: По любительской рыбалке должны быть выверены все позиции

Обсуждение законопроекта о любительской рыбалке, скорее всего, продолжится в весеннюю сессию в Госдуме, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что часть полномочий по регулированию рыбалки оптимально передать на места.

В первом чтении законопроект «О любительском рыболовстве» был принят в декабре 2013 г. Ко второму чтению документ подошел уже с новым названием – «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что рассмотрение проекта, по всей видимости, сдвинется на следующий сезон. «Мы будем обсуждать этот резонансный документ, скорее всего, в весеннюю сессию в 2018 году в Госдуме. Здесь должны быть четко выверены все позиции», - заявил глава федерального агентства на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

По словам Ильи Шестакова, «многое сейчас в области любительского рыболовства уже отрегулировано, но все равно есть еще ряд рисков, которые требуют дальнейшего обсуждения». В качестве примера руководитель Росрыболовства привел полномочия регионов.

«С одной стороны, нельзя допустить хаоса, потому что, к сожалению, в регионах свои полномочия исполняют по-разному. С другой стороны, объектов промысла очень много и в каждом регионе своя специфика, чтобы ее учитывать, оптимально передать часть полномочий властям на местах», - считает глава федерального агентства.

Fishnews