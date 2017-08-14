14 августа 2017 года

Любителям сетей грозят новые ограничения

В законопроекте о любительской рыбалке, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, вводится ряд ограничений, в частности, по сетным орудиям лова. Использовать их разрешается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенные периоды после учета и поштучной маркировки.

Напомним, что проект федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве» был рассмотрен и принят в первом чтении Государственной Думой еще в декабре 2013 г. Второе чтение документа должно состояться в осеннюю сессию этого года.

Последняя версия законопроекта опубликована на портале Системы обеспечения законодательной деятельности. В частности, изменилось название документа: теперь это «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщает корреспондент Fishnews, сокращен список основных понятий: вместо девяти в версии первого чтения теперь их пять. Так, любительским рыболовством, согласно документу, называется «деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». Также даны определения именного разрешения рыболова, суточной нормы, лимита добычи и индивидуальной нормы вылова. Указано, что иные понятия в законопроекте определяет ФЗ «О рыболовстве…».

В законопроекте говорится, что «любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования», за исключением ряда случаев. В частности, на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых территорий любительская рыбалка может быть запрещена или ограничена. Нельзя будет ловить рыбу на прудах и других водных объектах, используемых для прудовой аквакультуры, а также на водных объектах, используемых для товарной аквакультуры.

Любительская рыбалка сетными орудиями разрешается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенные периоды (после учета и обязательной поштучной маркировки сетей) для личного потребления. На рыбоводных участках, согласно документу, сетями рыбачить будет нельзя.

Также запрещается «рыбалка» с помощью электротока и взрывчатых веществ. Под запрет попадают и многие виды подводной охоты: в местах массового отдыха, с использованием индивидуальных средств обнаружения ВБР, с аквалангом, с применением подводных орудий добычи над водой.

В законопроекте прописаны особенности рыбалки в рамках спортивных мероприятий. Кроме того, документ определяет порядок участия граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в сохранении водных биоресурсов и среды их обитания.

Fishnews