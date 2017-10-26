Новости
Государственная информационная система «Меркурий» применяется для электронного оформления ветеринарно-сопроводительных документов

В Приморье готовятся к новым возможностям закона о ветеринарии

В Приморском крае утвердили положение о комиссии, которая будет аттестовывать негосударственных ветеринарных врачей на право оформления ветеринарно-сопроводительных документов.

Напомним, что согласно изменениям, внесенным в закон о ветеринарии в 2015 г., в определенных случаях оформлять ветеринарные сопроводительные документы могут не только уполномоченные лица из системы госветслужбы РФ, но и аттестованные специалисты вне этой системы.

Приказ Минсельхоза о порядке аттестации вступил в силу 1 сентября. Предусматривается, что положение об аттестационной комиссии и ее состав должны утвердить региональные власти.

Приказом от 20 октября 2017 г. № 50 пр 142 Государственная ветеринарная инспекция Приморского края утвердила такой порядок. Согласно новому документу, заседания комиссии будут проводиться ежемесячно, график работы должна утвердить и разместить на своем сайте краевая госветинспекция. Однако заседание может быть отменено, если не поступило ни одной заявки на аттестацию, сообщает корреспондент Fishnews.

По результатам квалификационного экзамена комиссия будет принимать решение о соответствии или несоответствии заявителя требованиям. Протокол будет передаваться в Госветинспекцию. Региональное ведомство будет принимать решение об аттестации заявителя или отказе в аттестации и оформлять свое заключение приказом. Сведения об аттестованных специалистах должны публиковаться на сайтах госветинспекции и Россельхознадзора.

Предусмотрено, что состав аттестационной комиссии также должна утвердить государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

Перечень подконтрольных товаров, на которые ВСД могут оформлять аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений системы государственной ветеринарной службы РФ, утвержден приказом Минсельхоза от 18 декабря 2015 г. № 647. В список попали и товары из категории рыбных.

Fishnews
НазадМетки: россельхознадзор

Похожие новости

26 октября 2017 года

Осетровых перевозили в чемоданах с сухофруктами

Российские должностные лица пресекли ввоз из Казахстана 63 туш рыб осетровых видов. Сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении рыбопродукции отсутствовали.

25 октября 2017 года

Россельхознадзор признал безопасность морской рыбы

Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.

Сенаторы предложили поддержать зверобоев Чукотки из госбюджета

Члены Совета Федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств на господдержку морского зверобойного промысла на Чукотке. Таким образом коренных жителей региона планируется обеспечить традиционными продуктами из морских млекопитающих.

24 октября 2017 года

Депутаты оценили «рыбную» повестку дня

23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.

ВАРПЭ представила депутатам предложения по налоговой реформе и барьерам

На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.

Россельхознадзор собирается проверить вьетнамских поставщиков

Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.

Лента новостей

26 октября 2017 года

РРПК включилась в гонку за инвестквотами

«Русская рыбопромышленная компания» заключила контракт с Адмиралтейскими верфями на строительство шести супертраулеров. За счет инвестквот в компании рассчитывают получить дополнительные 150-200 тыс. тонн сельди и минтая.

Рыбинспектора из мести обвинили в покушении на женскую честь

Жительница Камчатки обвиняется в заведомо ложном доносе на сотрудника рыбоохраны. Следствие установило, что заявление о попытке изнасилования женщина написала из-за изъятия запрещенных орудий лова у ее знакомого.

Илья Шестаков: По любительской рыбалке должны быть выверены все позиции

Обсуждение законопроекта о любительской рыбалке, скорее всего, продолжится в весеннюю сессию в Госдуме, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что часть полномочий по регулированию рыбалки оптимально передать на места.

Запасы краба бэрди снизились сильнее ожидаемого

Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.

Европа может отказаться от вьетнамских морепродуктов

Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.

Осетровых перевозили в чемоданах с сухофруктами

Российские должностные лица пресекли ввоз из Казахстана 63 туш рыб осетровых видов. Сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении рыбопродукции отсутствовали.

25 октября 2017 года

Камчатский краб оказался на пике

Летние исследования показали высокий уровень запасов камчатского краба на Западной Камчатке. Собранные данные позволяют говорить о значительном увеличении допустимого улова на 2018 г., заявили в бассейновом институте.

Рыбные богатства Камчатки продемонстрирует в Циндао «Витязь-Авто»

Компания «Витязь-Авто» примет участие в крупнейшей азиатской рыбохозяйственной выставке, которая пройдет в ноябре в Циндао. Производители представят готовую продукцию из дикой камчатской рыбы.

Бывшие китобои отмечают юбилей промысла

Ровно 85 лет назад СССР начал промышленную добычу китов. На протяжении десятилетий китобои помогали стране решать проблему с продовольствием, обеспечив советский народ миллионами тонн мяса и жира.

Россельхознадзор признал безопасность морской рыбы

Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.