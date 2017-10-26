26 октября 2017 года

В Приморье готовятся к новым возможностям закона о ветеринарии

В Приморском крае утвердили положение о комиссии, которая будет аттестовывать негосударственных ветеринарных врачей на право оформления ветеринарно-сопроводительных документов.

Напомним, что согласно изменениям, внесенным в закон о ветеринарии в 2015 г., в определенных случаях оформлять ветеринарные сопроводительные документы могут не только уполномоченные лица из системы госветслужбы РФ, но и аттестованные специалисты вне этой системы.

Приказ Минсельхоза о порядке аттестации вступил в силу 1 сентября. Предусматривается, что положение об аттестационной комиссии и ее состав должны утвердить региональные власти.

Приказом от 20 октября 2017 г. № 50 пр 142 Государственная ветеринарная инспекция Приморского края утвердила такой порядок. Согласно новому документу, заседания комиссии будут проводиться ежемесячно, график работы должна утвердить и разместить на своем сайте краевая госветинспекция. Однако заседание может быть отменено, если не поступило ни одной заявки на аттестацию, сообщает корреспондент Fishnews.

По результатам квалификационного экзамена комиссия будет принимать решение о соответствии или несоответствии заявителя требованиям. Протокол будет передаваться в Госветинспекцию. Региональное ведомство будет принимать решение об аттестации заявителя или отказе в аттестации и оформлять свое заключение приказом. Сведения об аттестованных специалистах должны публиковаться на сайтах госветинспекции и Россельхознадзора.

Предусмотрено, что состав аттестационной комиссии также должна утвердить государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

Перечень подконтрольных товаров, на которые ВСД могут оформлять аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений системы государственной ветеринарной службы РФ, утвержден приказом Минсельхоза от 18 декабря 2015 г. № 647. В список попали и товары из категории рыбных.

Fishnews