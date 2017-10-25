26 октября 2017 года

Рыбоводы Карелии снова прибавили

За девять месяцев 2017 г. предприятия Республики Карелия вырастили 22,4 тыс. тонн рыбы и моллюсков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавка составила 18%.

Форели аквафермеры региона произвели 22,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики. «Урожаи» сига, осетра и мидии составили в общей сложности 100 тонн.

Аквакультура – перспективное направление в Карелии. В прошлом году в регионе выращено свыше 21 тыс. тонн разновозрастной рыбы и морепродуктов (+17,9% по сравнению с 2015 г.), в том числе более 14,6 тыс. тонн товарной рыбы и более 43 тонн мидии.

Для развития отрасли, как полагают власти республики, важно решить вопросы с высокой зависимостью от импорта кормов и племенного материала. Для этого предполагается создать в регионе селекционно-генетический центр по производству оплодотворенной икры и малька форели в Беломорском районе.

Fishnews