25 октября 2017 года

Икру для форелеводов Карелии будут производить в регионе

В Республике Карелия появится селекционно-генетический центр по производству оплодотворенной икры и малька форели. Предприятие планируют построить в Беломорском районе в течение трех лет.

Дорожная карта по развитию племенной базы рыбоводства на 2017 - 2018 гг. предусматривает создание в регионах селекционных центров по породам рыб, в том числе на базе филиалов Главрыбвода. Одно из таких предприятий планируется построить в Карелии.

Выгский и Кемский рыбоводные заводы Карелии занимаются воспроизводством сига, семги, палии и других видов. Каждое предприятие выпускает около 150 тыс. двухгодовиков лосося в год. Опыт специалистов этих заводов пригодится при запуске селекционного центра.

Начальник Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Иванов рассказал, что работа по созданию нового предприятия уже идет. Центр будет построен в Беломорском районе, рядом с Выгским заводом.

Как сообщили Fishnews в управлении пресс-службы главы республики, завод будет специализироваться на разведении форели и обеспечивать карельских форелеводов оплодотворенной икрой высокого качества, а также мальком. Сейчас рыбоводы вынуждены покупать икру и посадочный материал за рубежом.

«Чтобы полностью обеспечить запросы карельских рыбоводов, нужно серьезное самостоятельное производство, причем очень современное», − подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков.

Строительство селекционно-генетического центра начнется в следующем году. Работы планируется выполнить в течение трех лет.

Fishnews