Икру для форелеводов Карелии будут производить в регионе

24 октября 2017 года
Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.
В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.
23 октября 2017 года
В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.
20 октября 2017 года
Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
19 октября 2017 года
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.
17 октября 2017 года
Почти тонну нелегально добытой осетровой икры изъяли сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, владельцы деликатеса скупали его у браконьеров.
25 октября 2017 года
Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.
Правительство выпустило правила, которые должны обеспечивать недискриминационный доступ к услугам естественных монополий в портах. Документ подготовила ФАС России.
Уловы скумбрии и сардины на Дальнем Востоке в этом году в разы больше, чем в прошлом. Если промысел иваси уже подошел к концу, то на добыче скумбрии, по данным специалистов, работать можно до середины декабря.
Члены Совета Федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств на господдержку морского зверобойного промысла на Чукотке. Таким образом коренных жителей региона планируется обеспечить традиционными продуктами из морских млекопитающих.
24 октября 2017 года
Инициатива об исключении из МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат набрала 100 тыс. голосов и отправилась на рассмотрение в экспертную группу. Ранее идею поддержали дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства.
23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.
За сезон 2015 – 2016 гг. Тасмания произвела рыбы и морепродуктов примерно на 711,7 млн долларов США. Рост к предыдущему сезону составил 10,4%, в основном прибавку обеспечила продукция из лососевых.
Представители России и Финляндии собираются создать рабочую группу по научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. Предполагается совместно заняться изучением приграничных и трансграничных запасов, а также выработкой мер по восстановлению экосистем.
Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.
В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.