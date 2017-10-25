26 октября 2017 года

Депутаты поддержали новый таможенный кодекс

Госдума России ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. На заседании нижней палаты документ назвали существенным шагом вперед на пути евразийской интеграции.

Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС подписан 11 апреля 2017 г. в Москве. Цель документа – обеспечить единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе. Договор подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от тех, что предусмотрены российским законодательством. С помощью нового таможенного кодекса предполагается оптимизировать таможенные операции и либерализовать таможенные правила, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект федерального закона «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» глава государства Владимир Путин внес в Госдуму в сентябре.

На заседании нижней палаты 26 октября официальный представитель президента, заместитель министра финансов Илья Трунин напомнил, что действующий таможенный кодекс вступил в силу в 2010 г., за это время многое изменилось, Евразийский экономический союз расширился. «И пришло понимание того, что необходим новый документ, который регулирует таможенные правоотношения в ЕАЭС», - пояснил замглавы Минфина.

В кодексе учтены передовые положения многих мировых стандартов таможенного администрирования, отметил замминистра финансов. Положительную роль для бизнеса, по его мнению, сыграет перевод большой части таможенных операций в электронный вид. Новый кодекс, по словам Ильи Трунина, существенно сокращает документооборот. «Кодекс предоставляет также возможность совершения таможенных операций информационными электронными системами, без участия должностных лиц, а также создает предпосылки для дальнейшего развития механизма единого окна», - сказал замминистра. Существенно сокращаются сроки таможенного оформления. Отметил Илья Трунин и важность предварительного декларирования.

Заместитель министра обратил внимание на то, что новый кодекс потребует принятия национальных актов, эти документы уже подготовлены. Сейчас созданы все предпосылки, чтобы весь пакет вступил в силу с 1 января 2018 г., заявил замглавы Минфина.

Зампредседателя Комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что обсуждения показали: ратификация договора отвечает интересам РФ. «Он будет способствовать существенному ускорению евразийской экономической интеграции», - отметил депутат. В то же время в новом кодексе недостаточно урегулирован ряд вопросов, в том числе нормативно-правовой защиты российского рынка от возможных злоупотреблений со стороны государств – участников союза по реэкспорту запрещенных для ввоза в РФ товаров из третьих стран. «Эти и другие нерешенные вопросы должны быть урегулированы при имплементации положений Таможенного кодекса ЕАЭС в законодательство РФ», - подчеркнул парламентарий.

На проблемные вопросы обратили внимание и другие депутаты. Тем не менее единогласно законопроект был принят.

Fishnews