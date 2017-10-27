27 октября 2017 года

Владимир Путин дал новые поручения по Байкалу

Глава государства поставил задачи по сохранению Байкальской природной территории Правительству РФ, руководителям регионов, полпреду президента, федеральным министерствам и Генпрокуратуре.

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории (БПТ).

Целый ряд задач поставлен перед главой Бурятии, губернаторами Забайкальского края и Иркутской области, сообщает корреспондент Fishnews. Они должны взять под личный контроль реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 гг.». Поручено обеспечить контроль за расходованием средств федерального бюджета, предусмотренных на охрану окружающей среды Байкальской природной территории.

Главы регионов должны принять меры по усилению государственного экологического надзора и федерального государственного лесного надзора на Байкальской природной территории. Должен быть создан единый координационный орган по обеспечению на природной территории экологической безопасности.

Контролировать, как главы регионов выполняют эти поручения, должен полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Министерству финансов и Минприроды президент поручил рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета с 2018 г. дополнительных средств на обеспечение государственного экологического надзора на природной территории и увеличение в этих целях штатной численности территориальных органов Росприроднадзора.

Министерству природных ресурсов и экологии необходимо усилить на БПТ федеральный государственный экологический надзор.

Генпрокуратуре поставлена задача взять под особый контроль соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении рекреационной деятельности на Байкальской природной территории.

Fishnews