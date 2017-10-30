30 октября 2017 года

Производству тиляпии грозит вирус TiLV

Мировые продажи тиляпии в первом квартале снизились, ряд стран планирует расширить производство этой рыбы, в том числе с помощью генной инженерии. Одной из серьезных угроз для отрасли оказался вирус TiLV.

О распространении озерного вируса тиляпии (Tilapia Lake Virus, TiLV) рассказала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в докладе о мировом производстве этой рыбы. Вирус не передается человеку, однако он может сократить популяции тиляпии и тем самым угрожает продовольственной безопасности. Как сообщает корреспондент Fishnews, известны шесть стран, куда добрался TiLV: Колумбия, Эквадор, Египет, Израиль, Таиланд и Тайвань.

С января по март 2017 г. в мире было продано 180 тыс. тонн тиляпии, в том числе в виде филе и необработанной рыбы. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в ФАО. Крупнейшими импортерами тиляпии по итогам первого квартала стали Соединенные Штаты, Мексика, Иран и Кот-д’Ивуар, а экспортерами – Китай, Тайвань, Таиланд и Индонезия.

Латиноамериканские страны, в том числе Панама, Куба, Гондурас и Мексика, намерены увеличить производство тиляпии. Так, Мексика планирует повысить показатели на 10% и создать общенациональный бренд для продажи этой рыбы. Местные аквафермеры озабочены проникновением на рынок дешевой китайской тиляпии, качество которой вызывает опасения. Свой проект есть и у Индии: в городе Кочи запущен завод по выращиванию генетически модифицированной тиляпии.

Fishnews