Производству тиляпии грозит вирус TiLV

30 октября 2017 года
В этом году «красная» путина на Амуре завершилась раньше ожидаемого срока: закрытие промышленного лова началось уже с 21 сентября. Корреспондент Fishnews побывала в эти дни на предприятиях Ульчского района и побеседовала с рыбаками об итогах этого непростого для Хабаровского края года.
25 октября 2017 года
Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.
24 октября 2017 года
За сезон 2015 – 2016 гг. Тасмания произвела рыбы и морепродуктов примерно на 711,7 млн долларов США. Рост к предыдущему сезону составил 10,4%, в основном прибавку обеспечила продукция из лососевых.
23 октября 2017 года
C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries and Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.
19 октября 2017 года
В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.
17 октября 2017 года
Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка планируется провести во Владивостоке 1 декабря. Победители получат право на добычу верхогляда, толстолобиков, пресноводного сома.
30 октября 2017 года
По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.
В этом году «красная» путина на Амуре завершилась раньше ожидаемого срока: закрытие промышленного лова началось уже с 21 сентября. Корреспондент Fishnews побывала в эти дни на предприятиях Ульчского района и побеседовала с рыбаками об итогах этого непростого для Хабаровского края года.
На Курильских островах работает вторая бизнес-миссия из Японии, одно из приоритетных направлений совместной деятельности – марикультура. Для детальной подготовки проектов в этой сфере планируется создать двустороннюю рабочую группу.
Крупнейшая в Азии рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo пройдет в Циндао с 1 по 3 ноября. Группа компаний «Антей» продемонстрирует на этой площадке антарктического клыкача, живых трепангов, гребешков и крабов, а также особенную новинку в качестве сюрприза.
12 декабря в Астрахани планируется провести аукцион по рыбоводным участкам, заявки можно подавать до 6 декабря. На торги выставили семь РВУ для индустриальной и пастбищной аквакультуры.
Разные решения предлагались по вопросу использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке. На этот раз обсуждения переместились на площадку Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Правительство Иркутской области разработало перечень мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал до 2030 г. В частности, планируется построить рыбоводный завод в Ольхонском районе.
Российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море определила объемы вылова основных промысловых видов на будущий год. Для добычи судака, берша и чехони разработаны дополнительные ограничения.
В Забайкалье двое граждан Китая пойдут под суд за незаконный промысел рыбы в российских водах приграничной реки Аргунь. Иностранцы использовали электроудочку и другие технические приспособления.
27 октября 2017 года
Промышленную добычу китов СССР начал 85 лет назад. О том, как зарождалась и развивалась эта отрасль, Fishnews рассказал капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях Виктор Щербатюк.