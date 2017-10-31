31 октября 2017 года

Камчатка готовится побороться за инвестквоты

Механизм инвестиционных квот может быть использован на Камчатке для развития береговой рыбопереработки, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. На сегодняшний день 6 компаний собираются реализовывать проекты по строительству заводов под инвестквоты.

Для Камчатки интерес к инвестиционным квотам вполне логичен, ведь на нее приходится более 1 млн тонн квот и изъятие в рамках этого механизма 20% лимитов отразится в первую очередь на предприятиях региона, рассказал Fishnews зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын.

Рыбопромышленники края рассматривают возможности получения инвестквот под строительство предприятий береговой переработки. «На сегодняшний день, по нашим оценкам, порядка 6 компаний собираются заняться строительством береговых перерабатывающих заводов – объектов инвестиций типа М, Г-3 (это завод по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности и завод по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности – прим. корр.)», – сообщил куратор краевого рыбохозяйственного комплекса. Есть и претенденты на инвестиционные квоты в рамках обновления рыбопромыслового флота.

Владимир Галицын отметил, что краевые власти стремятся всячески содействовать компаниям, чтобы они могли получить инвестиционные квоты и реализовать свои проекты. «Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим организациям получить эти объемы. Разъясняем, помогаем, пишем запросы. Доводим до рыбаков региона позицию федеральных органов власти, в частности Росрыболовства», – подчеркнул зампред правительства.

Fishnews