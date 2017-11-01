В Приморье определили сроки закрытия навигации

01 ноября 2017 года
В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.
В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.
За 5 лет в российской части бассейна реки Амур создано 14 охраняемых природных территории на площади почти 3 млн га – рассказал глава Минприроды России Сергей Донской на встрече с министром охраны окружающей среды КНР.
Вылов скумбрии в этом году значительно превышает показатель за аналогичный период путины 2016 г. На минувшей неделе объемы добычи также были на стабильно хорошем уровне.
В Вологодской области наложены два штрафа за строительство и ремонт мостов без согласования с теруправлением Росрыболовства. В обоих случаях были нарушены водоохранные требования.
31 октября 2017 года
Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.
Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.
Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.
Норвегия в 2018 г. получит квоты на мойву в рамках освоения ОДУ Исландии, решения российско-норвежской комиссии по рыболовству и соглашения от 1999 г. Кроме того, норвежским рыбакам, возможно, достанутся лимиты на мойву от ЕС.
Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.