01 ноября 2017 года

В Приморье определили сроки закрытия навигации

В Приморском крае приняли решение о завершении навигационного периода для плавания на маломерных судах. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Тарасенко.

Навигация для маломерных судов на водных объектах Приморского края закрывается с 10 ноября – это определено распоряжением губернатора от 30 октября 2017 г. № 173, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечено в документе, срок установлен в соответствии с решением комиссии при администрации края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Fishnews