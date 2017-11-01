Новости
Директор по стратегическому развитию ООО «Морская сертификация» Павел ТРУШЕВСКИЙ

Чудские рыбаки – в очереди за сертификатом

Российская компания «Морская сертификация» успешно завершила проект по сертификации на соответствие стандартам MSC промысла окуня и судака на Чудском озере для эстонского предприятия Logi-F.

Для «Морской сертификации» это уже второй проект, реализованный после официального получения права проводить сертификационные мероприятия по оценке рыбных промыслов и цепей поставок по системе Морского попечительского совета (MSC).

«Нашим первым проектом стала сертификация промысла речного окуня на Братском водохранилище. Объемы там добываются небольшие – порядка 350 тонн в год. Сертификат был выдан весной прошлого года», – напомнил директор по стратегическому развитию ООО «Морская сертификация» Павел Трушевский.

«В середине октября мы выдали второй сертификат MSC, что интересно, тоже на пресноводный промысел. Его обладателем стала эстонская компания Logi-F, которая добывает свыше 700 тонн окуня и 500 тонн судака на Чудском озере», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

По словам Павла Трушевского, большой интерес к MSC-сертификации проявляют и другие промысловики региона. «Буквально пару недель назад мы провели полную оценку еще одного промысла, но уже с российской стороны Чудского озера, где участвуют несколько компаний», – уточнил представитель сертифицирующего органа.

Он отметил, что к экологизации имиджа рыбаков подталкивают требования рынка. Добытая рыба поставляется в европейские страны, в том числе в Швейцарию, где наличие эколейбла становится дополнительным конкурентным преимуществом в борьбе за покупателя.

«Около месяца назад мы ездили в Таллин по приглашению ассоциации эстонских промысловиков Peipsi Kalandusuhistu, где провели переговоры на предмет MSC-сертификации их промысла. Ассоциация объединяет 22 участника, которые осваивают те же самые виды рыб – окуня и судака. Если этот проект состоится, то можно говорить о том, что Чудское озеро будет в очень большой степени сертифицировано», – сообщил Павел Трушевский. По его словам, на получение эко-сертификата нацелен и ряд сибирских компаний.

«Европейский рынок задает очень четкий тренд, и может получиться, что такие массовые сертификации по пресноводным очень неплохо выделят Россию на общем фоне, – считает директор по стратегическому развитию «Морской сертификации». – До этого программа MSC развивалась преимущественно в сторону морских промыслов. А здесь совершенно другие виды рыб, малые объемы добычи, поэтому мы параллельно с самим процессом сертификации разрабатываем бизнес-подходы по работе именно с такими клиентами – небольшими компаниями».

Fishnews
Назад

Лента новостей

01 ноября 2017 года

Как подружить марикультуру с ООПТ?

Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.

Южная Корея снаряжает в Антарктику большой флот

Этой зимой Южная Корея сможет вести промысел клыкача и криля в антарктических водах восемью судами. Флота других стран у южного полюса по решению АНТКОМ будет меньше.

Россия представляет в Циндао новые возможности

В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.

Власти Приморья присоединятся к вопросу «прибрежки»

Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.

Наивные любители икры стали жертвами мошенников

В Хабаровске завершено расследование многочисленных мошенничеств под видом торговли красной икрой в интернете. Выяснилось, что два уголовника-рецидивиста продавали несуществующий деликатес прямо из исправительного учреждения.

Впечатляющие цифры по ООПТ в бассейне Амура озвучил министр

За 5 лет в российской части бассейна реки Амур создано 14 охраняемых природных территории на площади почти 3 млн га – рассказал глава Минприроды России Сергей Донской на встрече с министром охраны окружающей среды КНР.

Скумбрия показала наилучший результат

Вылов скумбрии в этом году значительно превышает показатель за аналогичный период путины 2016 г. На минувшей неделе объемы добычи также были на стабильно хорошем уровне.

За незаконное наведение мостов наказали рублем

В Вологодской области наложены два штрафа за строительство и ремонт мостов без согласования с теруправлением Росрыболовства. В обоих случаях были нарушены водоохранные требования.

В Приморье определили сроки закрытия навигации

В Приморском крае приняли решение о завершении навигационного периода для плавания на маломерных судах. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Тарасенко.

31 октября 2017 года

Минсельхоз регламентировал, как пользоваться ВетИС

Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

Виктор ЩЕРБАТЮК

Китобойный флот окупил себя с лихвой

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.