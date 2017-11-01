01 ноября 2017 года

Чудские рыбаки – в очереди за сертификатом

Российская компания «Морская сертификация» успешно завершила проект по сертификации на соответствие стандартам MSC промысла окуня и судака на Чудском озере для эстонского предприятия Logi-F.

Для «Морской сертификации» это уже второй проект, реализованный после официального получения права проводить сертификационные мероприятия по оценке рыбных промыслов и цепей поставок по системе Морского попечительского совета (MSC).

«Нашим первым проектом стала сертификация промысла речного окуня на Братском водохранилище. Объемы там добываются небольшие – порядка 350 тонн в год. Сертификат был выдан весной прошлого года», – напомнил директор по стратегическому развитию ООО «Морская сертификация» Павел Трушевский.

«В середине октября мы выдали второй сертификат MSC, что интересно, тоже на пресноводный промысел. Его обладателем стала эстонская компания Logi-F, которая добывает свыше 700 тонн окуня и 500 тонн судака на Чудском озере», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

По словам Павла Трушевского, большой интерес к MSC-сертификации проявляют и другие промысловики региона. «Буквально пару недель назад мы провели полную оценку еще одного промысла, но уже с российской стороны Чудского озера, где участвуют несколько компаний», – уточнил представитель сертифицирующего органа.

Он отметил, что к экологизации имиджа рыбаков подталкивают требования рынка. Добытая рыба поставляется в европейские страны, в том числе в Швейцарию, где наличие эколейбла становится дополнительным конкурентным преимуществом в борьбе за покупателя.

«Около месяца назад мы ездили в Таллин по приглашению ассоциации эстонских промысловиков Peipsi Kalandusuhistu, где провели переговоры на предмет MSC-сертификации их промысла. Ассоциация объединяет 22 участника, которые осваивают те же самые виды рыб – окуня и судака. Если этот проект состоится, то можно говорить о том, что Чудское озеро будет в очень большой степени сертифицировано», – сообщил Павел Трушевский. По его словам, на получение эко-сертификата нацелен и ряд сибирских компаний.

«Европейский рынок задает очень четкий тренд, и может получиться, что такие массовые сертификации по пресноводным очень неплохо выделят Россию на общем фоне, – считает директор по стратегическому развитию «Морской сертификации». – До этого программа MSC развивалась преимущественно в сторону морских промыслов. А здесь совершенно другие виды рыб, малые объемы добычи, поэтому мы параллельно с самим процессом сертификации разрабатываем бизнес-подходы по работе именно с такими клиентами – небольшими компаниями».

Fishnews