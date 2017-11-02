02 ноября 2017 года

Подготовка к новому ВЭФ не заставила ждать

IV Восточный экономический форум планируется провести во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Ежегодно на ВЭФ представляют возможности ключевых для региона отраслей, в том числе рыбной.

В 2018 г. столица Приморья должна вновь принять Восточный экономический форум. В соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий датами проведения ВЭФ определены 6 - 7 сентября 2018 г., сообщили Fishnews организаторы. При этом они утончили, что форум вновь соберется на острове Русский, на площадке кампуса ДВФУ.

Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков выразил уверенность, что «в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока».

На ВЭФ традиционно представляют проекты и обсуждают вопросы в разных отраслях дальневосточной экономики, в том числе рыбной. В 2017 г. на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников свои возможности демонстрировали «Антей», НБАМР, «Океанрыбфлот», «Терминал «Сероглазка», «Сигма Марин Технолоджи», «Русская рыбопромышленная компания», «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», «Диомидовский рыбный порт».

Fishnews