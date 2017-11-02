Подготовка к новому ВЭФ не заставила ждать

02 ноября 2017 года
Участие в тематических выставках и форумах позволило компаниям – представителям «рыбного» машиностроения сделать важные выводы о дальнейшей работе. Среди возможных направлений – совместные проекты на Дальнем Востоке и сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.
01 ноября 2017 года
Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.
В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.
Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.
Вылов скумбрии в этом году значительно превышает показатель за аналогичный период путины 2016 г. На минувшей неделе объемы добычи также были на стабильно хорошем уровне.
В Вологодской области наложены два штрафа за строительство и ремонт мостов без согласования с теруправлением Росрыболовства. В обоих случаях были нарушены водоохранные требования.
02 ноября 2017 года
С 1 декабря в России будет образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. В ее состав войдут восемь межрайонных прокуратур в трех регионах.
Участие в тематических выставках и форумах позволило компаниям – представителям «рыбного» машиностроения сделать важные выводы о дальнейшей работе. Среди возможных направлений – совместные проекты на Дальнем Востоке и сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.
В совместном заявлении по итогам встречи в Тегеране президенты России, Ирана и Азербайджана выразили удовлетворение ходом переговоров по подготовке Каспийской конвенции и назвали приоритеты для укрепления отношений.
В Приморском крае сотрудники ФСБ пересекли деятельность группы, незаконно добывающей, перерабатывающей и сбывающей краба. Изъяты более 3 тонн крабовой продукции, ружья с патронами и наркотики.
Получить информацию о рыбопромысловых участках в Ненецком автономном округе позволяет специальная система. С ее помощью можно узнать, какие РПУ уже заняты, а на какие еще можно заключить договор.
01 ноября 2017 года
Российская компания «Морская сертификация» успешно завершила проект по сертификации на соответствие стандартам MSC промысла окуня и судака на Чудском озере для эстонского предприятия Logi-F.
Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.
Этой зимой Южная Корея сможет вести промысел клыкача и криля в антарктических водах восемью судами. Флота других стран у южного полюса по решению АНТКОМ будет меньше.
В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.
Приморский край заинтересовался опытом Сахалинской области. Глава Приморья Андрей Тарасенко заявил о необходимости упрощать порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне.