Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Руководители крупнейших компаний рыбного хозяйства на ВЭФ обсудили деловые вопросы и заключили соглашения о дальнейшей работе. Форум позволяет продемонстрировать инвестиционные возможности отрасли, считают в Росрыболовстве.

Показать, куда выгодно вкладывать деньги на Дальнем Востоке, какие проекты планируется реализовать и какие воплощаются в жизнь уже сегодня, – одна из задач Восточного экономического форума. Традиционно здесь собирается и руководство компаний-гигантов рыбного бизнеса.

На одной из площадок ВЭФ – множество стендов: здесь представляют себя федеральные министерства и ведомства. Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу: удобное расположение и интересное оформление не давали ему затеряться.

Свои возможности демонстрировали «Антей», НБАМР, «Океанрыбфлот», «Терминал «Сероглазка», «Сигма Марин Технолоджи», «Русская рыбопромышленная компания», «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», «Диомидовский рыбный порт».

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в первый день ВЭФ пообщался с рыбопромышленниками, дал старт биржевым торгам рыбопродукцией. Кроме того, главе отрасли презентовали рыбный интернет-магазин: выбранный товар доставляется покупателям до гостиницы или в аэропорт.

«Мне нравится, что стенд у нас меняется, все время появляются новые идеи. Всегда есть, что посмотреть для рыбаков и других участников ВЭФ, которые этим интересуются», – прокомментировал руководитель Росрыболовства.

При организации участия в форуме стояла задача раскрыть инвестиционную привлекательность отрасли в ДФО, продемонстрировать инвестору, куда выгоднее зайти в сектор, в каких совместных проектах можно принять участие, отметил Иван Фетисов – гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solution Group.

Биржа вызвала интерес

Биржевые торги отечественной рыбопродукцией прошли на форуме впервые в его истории. Инициатором выступило Росрыболовство. «Торги проходили на площадке Биржи «Санкт-Петербург», было выставлено 7,2 тыс. тонн рыбопродукции свыше 80 наименований. Участвовало порядка 30 компаний – как покупателей, так и производителей», – рассказал генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин.

Посетители стенда могли не только в реальном времени наблюдать за процессом торгов, но и прямо на месте заключать сделки. Например, корейская компания JISUNG CO приобрела у НБАМР командорского кальмара. Биржа продемонстрировала свои возможности и зарубежным властям: работу биржевой площадки изучил министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чун.

От соглашений к новым проектам

Участники ВЭФ заключили ряд соглашений в сфере рыбного хозяйства. Так, документ о сотрудничестве на отраслевом стенде подписали Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока. Они договорились взаимодействовать в реализации проекта по строительству современной компакт-верфи и организации в Приморье серийного производства высокотехнологичных рыбопромысловых судов длиной до 80 м для компаний отрасли. Готово содействовать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Соглашение о намерениях «Пелла» также заключила с администрацией Приморского края.

Правительство Камчатского края и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Ранее свои подписи под соглашением также поставили руководители «Нацрыбресурса» и компании «Свободный порт Камчатка».

Свой проект в сфере портовой инфраструктуры представила компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо»). Предполагается создать крупный логистический центр. Для обслуживания судов инвесторы обещают использовать самые передовые технологии.

«Национальные рыбные ресурсы» и Диомидовский рыбный порт рассказали о планах, воплощение которых позволит увеличить перевалку рыбопродукции в порту Владивостока до 180 тыс. тонн в год. Предусматриваются реконструкция и модернизация причалов, а также постройка холодильно-складского комплекса.

Как и в прошлом году, обсуждались возможности инвестиций Южной Кореи в рыбное хозяйство российского Дальнего Востока – встречу провели Илья Шестаков и корейский министр морских дел и рыболовства.

Бизнес встречает инвестквоты

В этом году на ВЭФ продолжили обсуждать инвестиционные квоты. Но если к прошлому форуму вышел закон, предусматривающий такой механизм поддержки, то к нынешнему – появилась подзаконная база. Насколько в нее сейчас допустимо вносить изменения – вопрос, который подняли на панельной сессии. Как отметил Илья Шестаков, срок для дискуссий о кардинальных изменениях прошел, но вполне возможна точечная настройка. Одна из поправок, которая сейчас рассматривается, – предоставить инвестору возможность осваивать в счет инвестквоты объемы, которые у него есть в ближайших к береговому заводу районах промысла.

На сессии также поднималась тема строительства флота, привлечения в отрасль кадров, продвижение российской рыбопродукции на внешнем рынке.

В дискуссии участвовали замглавы Росрыболовства Петр Савчук, президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин, управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, гендиректор РРПК Андрей Тетеркин, совладелец компании «Интеррыбфлот» Алексей Байгужин, гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков, вице-президент «Антея» Сергей Скляр, гендиректор «Терминала «Сероглазка» Владимир Вальтер.

На отдельной панельной сессии эксперты обсудили вопросы аквакультуры. Говорили о несовершенствах правовой базы, проблеме браконьерства.

Обсуждение вопросов развития отрасли продолжилось на первом Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Форум удался

На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве.

Большой интерес наблюдался к рыбной бирже, интернет-торговле рыбопродукцией, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews замглавы ведомства Петр Савчук. На достойном уровне были представлены компании рыбохозяйственного комплекса.

«Хорошая динамика развития демонстрируется. Теперь будем ждать результатов», – заявил заместитель руководителя Росрыболовства.

Маргарита КРЮЧКОВА, Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Сентябрь 2017 г.