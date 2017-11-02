02 ноября 2017 года

Президенты назвали приоритеты сотрудничества на Каспии

В совместном заявлении по итогам встречи в Тегеране президенты России, Ирана и Азербайджана выразили удовлетворение ходом переговоров по подготовке Каспийской конвенции и назвали приоритеты для укрепления отношений.

Президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу в Тегеране. По итогам саммита лидеры трех стран приняли совместное заявление.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стороны выразили удовлетворение ходом пятисторонних переговоров по проекту конвенции о правовом статусе Каспийского моря и подтвердили, что готовы обеспечить скорейшее принятие этого документа консенсусом прибрежных государств. Это, напомним, Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Россия и Иран.

В заявлении Каспий назван «морем мира, дружбы, безопасности и сотрудничества». При этом стороны перечислили области, в которых необходимо укрепление отношений. В числе таких сфер – сохранение водных биоресурсов, защита окружающей среды, научные исследования, гидрография. Также в качестве приоритетов для укрепления связей указаны сотрудничество портовых администраций, морское судоходство, мультимодальные перевозки, морской туризм, энергетика, торговля, экономика, метеорология, безопасность и военное сотрудничество, предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что в мае 2016 г. вступило в силу Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря. Документ определяет принципы и формы сотрудничества в сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспия, среди областей взаимодействия - управление совместными запасами, обязательства по борьбе с незаконным промыслом и меры по воспроизводству ВБР.

Fishnews