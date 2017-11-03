03 ноября 2017 года

Минэк предложил обуздать внеплановые проверки

Поручения по ограничению внеплановых проверок дал в августе президент Владимир Путин. Законопроект с таким регулированием представило для обсуждения Министерство экономического развития.

В августе глава государства поставил несколько задач по ограничению срока, количества и предмета внеплановых проверок. Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас проект закона проходит оценку регулирующего воздействия.

Срок проведения внеплановых проверок предлагается ограничить 10 рабочими днями. Также законопроект предусматривает, что контролирующие ведомства будут ежегодно определять предельное количество внеплановых проверок по виду госконтроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с требованиями правительства. Президент может установить требования к максимальному количеству внеплановых проверок для отдельных видов федерального государственного контроля.

Согласно пояснительной записке, ограничителем будет 30% от среднего за предшествующие три года числа плановых проверок, проводимых органом контроля (надзора) по соответствующему виду контроля (надзора).

При этом авторы поправок предложили указать, что предельное количество внеплановых проверок не определяется для видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, которые осуществляются без проведения плановых проверок. Также исключение будет сделано в том случае, если количество плановых проверок не превышает показатели, установленные правительством.

Оговорены случаи, когда внеплановые проверки будут проводиться без учета предельного количества. Это, в частности, ситуации, когда основания для проверки связаны с причинением вреда и угрозы причинения вреда людям, животным, растениям, окружающей среде.

Облегчить административное бремя должны и новые правила проверок для контроля исполнения предписаний. Согласно проекту, внеплановые проверки в этом случае будут проводиться только по итогам рассмотрения отчета предпринимателя об исполнении предписания или если отчет не поступил в рамках срока исполнения предписания.

Законопроект вводит ограничение предмета внеплановой проверки, проводимой в связи с поступлением обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2019 г.

Fishnews