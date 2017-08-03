04 августа 2017 года

Президент поддержал сокращение проверок

Глава государства Владимир Путин поручил сократить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей и ограничить срок их проведения десятью сутками.

Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке обсуждались на совещании, прошедшем 3 августа на территории Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля, в ходе совещания вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обратился к главе государства с просьбой рассмотреть предложения по снижению административного давления на предпринимателей.

«80% предпринимателей, инвесторов сталкиваются с проверками уже в первый год работы, проверки чаще всего внеплановые, не согласуются с прокуратурой, иногда проверки имеют гласный характер, то есть еще до подведения итогов уже публикуются в печати и наносят большой ущерб деловой репутации», – заявил вице-премьер – полпред.

Владимир Путин сообщил, что уже изучил инициативы. Тема избыточных барьеров важна для страны в целом. Решения на этот счет принимаются, многие из них работают положительно, оценил президент.

Он поставил задачи, которые нужно реализовать. Во-первых, ограничить число внеплановых проверок в отношении предпринимателей до 30% от количества плановых. Исключение – чрезвычайные ситуации.

Во-вторых, ограничить срок проведения внеплановых проверок 10 сутками. Сейчас такие мероприятия, по словам Владимира Путина, «длятся бесконечно долго».

В-третьих, предмет внеплановой проверки должен ограничиваться только фактами, послужившими основанием для ее проведения. «Мы знаем, как практика складывается. Под одним основанием проверяющая организация заходит, а потом проверяет все подряд», – объяснил причину для беспокойства президент.

Также, заявил президент, необходимо отрегулировать использование правоохранительными органами в отношении предпринимателей такой меры, как заключение под стражу, и возможность его продления. «Считаю обоснованным и исключительно важным исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов», – подчеркнул президент.

Он также заявил, что объединениям предпринимателей нужно обеспечить право представлять интересы членов своих организаций в суде.

Fishnews