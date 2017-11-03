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Охлажденная сайра

Ученые обменялись данными по сайре, сардине и другим объектам

Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.

Российско-японское совещание специалистов по изучению запасов трансграничных промысловых объектов проходило в ТИНРО-Центре в конце октября.

Участники обменялись информацией о состоянии запасов, промысле, распространении и воспроизводстве сайры, сардины, скумбрии, анчоуса, кальмаров, сельди, лемонемы и минтая.

За сайрой нужно последить

Тренд динамики запаса сайры показывает, что в северо-западной части Тихого океана в 2016 и 2017 гг. численность этого объекта останется на уровне, превышающем показатель 1980 – 1990-х гг., хотя и будет ниже, чем запас в 2000-х гг.

Исходя из динамики промысловых показателей и запаса сайры, ученые предполагают, что численность этого объекта находится на среднем уровне. Поскольку в последние годы наблюдались ее колебания с тенденцией сокращения, сейчас необходимо следить за динамикой запаса и влиянием на него промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

Сардина показала хороший темп

Согласно исследованиям российских ученых, в 2015 г. биомасса сардины в тихоокеанских прикурильских водах составила около 700 тыс. тонн, в 2016 г. – уже более 1,5 млн тонн. Эти величины общего запаса обеспечили устойчивый российский промысел сардины в сентябре-октябре 2017 г. Массовые миграции в исключительную экономзону России в Курильский район и прилегающие воды в 2015 и 2016 гг. вызваны ростом общей численности сардины в тихоокеанских водах при благоприятных для воспроизводства условиях.

Учетные траловые съемки ТИНРО-Центра показали, что запас тихоокеанской популяции сардины растет быстрыми темпами. Объем нереста (количество икринок), по данным японских специалистов, увеличился в 1,5 раза в 2016 г. по сравнению с 2015 г. В 2017 г. показатель вновь вырос в 1,5 раза. Пока еще объем запаса остается ниже уровня 1980-х гг., но был преодолен низкий уровень запаса 2000-х гг. до среднего уровня и сохранятся тенденция к увеличению.

По цусимской (япономорской) популяции сардины пока не наблюдается такого значительного всплеска, хотя имеются явные признаки увеличения запаса, заявили специалисты. Он по-прежнему находится на низком уровне по сравнению с уровнем 1980-х гг., поэтому необходимы наблюдения за дальнейшим развитием ситуации и своевременные ограничительные меры по управлению промыслом в Японском и Южно-Китайском морях.

Скумбрия дает надежду

Российская сторона отметила, что в 2015–2016 гг. миграции скумбрии в воды РФ были максимальными за последние десять лет. По данным траловых и акустических съемок в 2015 г. биомасса скумбрии в ИЭЗ России и прилегающих открытых водах СЗТО превышала 4 млн тонн. В 2015 и 2016 гг. основные скопления скумбрии были зарегистрированы в пределах фронта Ойясио. По сведениям японских ученых, общий объем нереста с января по июнь 2017 г. составил 363% от показателя за аналогичный период предыдущего года.

С учетом полученных данных, специалисты говорят о том, что можно ожидать увеличение общего запаса скумбрии в ближайшие годы.

Кальмар уходит на север

Обсуждали ученые и ситуацию с тихоокеанским кальмаром. Российская сторона сообщила, что отечественные рыбаки не ведут специализированного ярусного промысла этого кальмара в Тихом океане. В последние годы российские суда ведут траловый промысел тихоокеанского кальмара в прикурильских тихоокеанских водах и в Японском море.

Уровень запаса вида, мигрирующего в водах России, по-прежнему сохраняется на относительно высоком уровне. Но при этом испытывает значительные ежегодные колебания, в первую очередь за счет неустойчивой динамики запаса кальмара осенней группировки. Стороны отметили, что запас тихоокеанского кальмара в Японском море находится на среднем уровне, но наблюдается смещение распределения кальмара на север.

Специалисты договорились о продолжении

Также российские и японские ученые доложили о результатах исследований лососей по национальным программам в своих водах в 2017 г. Стороны пришли к единому мнению, что среди запасов лососей азиатских стад запасы кеты, горбуши и нерки в целом продолжают оставаться на высоком уровне, но некоторые популяции находятся в нестабильном состоянии.

Кроме того, специалисты обсудили направления совместных исследований на 2018 г. и составили проект плана научно-технического сотрудничества.

Следующее совещание ученых планируется провести в октябре-ноябре 2018 г. в Японии.
НазадМетки: владивостоккальмаряпония

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