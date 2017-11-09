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Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента

Владимир Путин рассказал о планах накормить АТР

Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистых продуктов питания для соседей по АТР, заявил президент Владимир Путин в статье накануне юбилейного саммита АТЭС.

О том, как Россия видит сотрудничество с партнерами по Азиатско-Тихоокеанском региону, глава государства Владимир Путин рассказал в статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию».

Вперед, к свободной торговле!

Как сообщает корреспондент Fishnews, прежде всего президент заявил о поддержке формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. «Видим в этом практический интерес, возможность укрепить позиции на динамично растущих рынках АТР», - подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил о том, что Вьетнам, принимающий саммит, стал первым государством, заключившим с ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли. В результате заметно вырос и стал более дифференцированным товарооборот, отметил президент.

Рассказал Владимир Путин и перспективах: «Совсем недавно завершились переговоры по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Начаты переговоры с Сингапуром, прорабатываем возможность заключения соглашения о свободной торговле с АСЕАН». Особо президент РФ отметил идею по созданию Большого евразийского партнерства.

Иностранные партнеры приглашаются

Президент отдельно остановился на теме Дальнего Востока. Россия, по словам Владимира Путина, активно модернизирует в Дальневосточном регионе морские и воздушные порты, развивает трансконтинентальные железнодорожные маршруты, строит новые газо- и нефтепроводы. «Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки», - обратил внимание глава государства.

Особое внимание, по его словам, уделяется интеграции сибирских и дальневосточных территорий в систему хозяйственных связей АТР.

Владимир Путин в очередной раз заявил, что «для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века». «Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров», - перечислил президент. Он выразил надежду, что иностранные партнеры – прежде всего из экономик АТЭС – будут активно подключаться к реализации этих программ и проектов.

Здоровые продукты для АТР

В числе приоритетов для совместной работы с партнерами по АТР Владимир Путин назвал вопросы продовольственной безопасности. Он призвал «думать о том, как обеспечить быстро растущую потребность региона в качественных, здоровых продуктах питания».

«Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту зерна, растительных масел, рыбы и ряда других товаров. Рассчитываем стать ведущим поставщиком экологически чистого продовольствия для наших соседей по АТР и для этого принимаем меры по увеличению сельскохозяйственного производства, повышению его продуктивности», - рассказал президент.

Вовлечение в интеграционные процессы малого и среднего предпринимательства, поддержка молодежных стартапов, инноваций, сотрудничество в науке и образовании – еще одни темы, на которых остановился глава государства.

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге пройдет с 10 по 11 ноября. Президент заявил, что российская сторона нацелена на заинтересованный разговор по всем перечисленным вопросам на форуме.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккитай

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