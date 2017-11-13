Новости
Порт Астрахани. Фото из Википедии

Россия возьмется за каспийские порты

Правительство утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г. Документ предусматривает, в частности, модернизацию портовых мощностей, строительство новых судов и создание кластера по переработке морских биоресурсов.

Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 г. утверждена распоряжением правительства от 8 ноября 2017 г. № 2469. Документ подготовил Минкавказ во исполнение поручения, которое президент Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства 12 октября прошлого года.

Основная цель стратегии – укрепление экономического и геополитического присутствия страны в Каспийском море, расширение и углубление экономических и культурных связей со странами Каспийского бассейна, создание условий для дополнительного социально-экономического развития Каспийского региона России. Для этого планируется увеличить грузопотоки международной торговли, проходящие через порты Каспийского бассейна.

Документ предусматривает решение регуляторных, тарифных, инвестиционных, операционных и институциональных задач.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главная задача стратегии – интеграция российских портов с главными транспортными узлами и коридорами международной торговли Каспийского региона. При этом имеется в виду приоритетное использование российской промышленной продукции. Поскольку Иран также имеет обширную наземную и морскую транспортную инфраструктуру, развитие торговли с этим государством будет способствовать выходу (продвижению) российских товаров на рынок Ирана, а также Индии и стран Персидского залива, говорится в документе.

Для реализации стратегии предполагаются модернизация и перепрофилирование портовых мощностей, строительство двух новых (грузового и пассажирского) морских портов (терминалов) в Дагестане, а также развитие дальних и ближних автомобильных и железнодорожных подходов к морским портам. Также представляется целесообразным создание на российских верфях современных судов и объектов морской техники.

Кроме того, планируется создать ряд промышленных кластеров для формирования грузопотоков под растущие потребности перспективных потребителей - Ирана, Индии, стран Персидского залива и Восточной Африки.

Ожидается, что реализация стратегии стимулирует развитие судостроения, судоремонта, вылова и переработки водных биоресурсов.

Стратегию планируется реализовать в три этапа: первый (до 2020 г.) – подготовительный, второй (2020–2025 гг.) – основной, третий (2026–2030 гг.) – перспективный. В рамках подготовительного этапа планируется проведение научных, в том числе промысловых, экспедиций для подготовки методологии экономически обоснованного освоения ресурсов Каспийского моря (включая ВБР). Одно из мероприятий основного этапа - разработка проекта рыбоперерабатывающего кластера. Развивать этот кластер предполагается на перспективном этапе.

Fishnews
НазадМетки: кластерправительствосудостроение

Похожие новости

13 ноября 2017 года

На Камчатке нашли уникальных гольцов

Специалисты Кроноцкого заповедника обследовали озера Большое и Малое Гольцовые в труднодоступном районе на северо-западе полуострова. Была обнаружена уникальная популяция карликовых гольцов.

Дальний Восток подвел итоги непростой путины

К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.

10 ноября 2017 года

В Госдуме не одобрили «рыбацкие» поправки по лесным участкам

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об использовании лесных участков для рыболовства.

Сибирское озеро станет памятником природы

Правительство Тюменской области намерено объявить особо охраняемой территорией регионального значения озеро Большой Уват. Это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов региона.

09 ноября 2017 года

Постоянный комитет СИТЕС соберется в Сочи

В Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. пройдет заседание Постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Сложность «лососевого вопроса» показала конференция на Сахалине

С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.

Лента новостей

13 ноября 2017 года

На российском стенде в Циндао опробовали новый формат

Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.

На Камчатке нашли уникальных гольцов

Специалисты Кроноцкого заповедника обследовали озера Большое и Малое Гольцовые в труднодоступном районе на северо-западе полуострова. Была обнаружена уникальная популяция карликовых гольцов.

Дальний Восток подвел итоги непростой путины

К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.

Еврокомиссия подготовила квоты на будущий год

На встрече Совета по рыболовству ЕС в декабре Еврокомиссия предложит общедопустимые уловы для 78 промысловых видов. По 53 из них рекомендуется увеличить квоту.

В Ростовской области становится меньше раков

С 2012 г. в промысловых водоемах Ростовской области снижаются численность и запасы раков. Тенденцию подтвердили результаты экспедиционных исследований этой осенью.

Электрическая рыбалка обошлась гостям из Китая в миллион

В Забайкальском крае двух китайских браконьеров оштрафовали на 500 тыс. рублей каждого с конфискацией лодки. Ранее граждан соседнего государства поймали за промыслом электроудочкой в реке Аргунь.

Гребешка и кукумарию разыграют на аукционе

Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.

Санкционную рыбу ввозили под видом белорусской

Россельхознадзор ограничил поставки в РФ рыбы и морепродуктов с двух предприятий Белоруссии. Причиной стал реэкспорт санкционной продукции из Европы.

Для сельского хозяйства НАО напишут свой закон

В Ненецком автономном округе разработают региональный закон о развитии сельского хозяйства. В документе планируется отразить и вопросы товарной аквакультуры.

10 ноября 2017 года

ОДУ-2018: где сколько ловить

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Все материалы

Интервью

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

Виктор ЩЕРБАТЮК

Китобойный флот окупил себя с лихвой

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

XII Международный конгресс рыбаков во Владивостоке, октябрь 2017 г.

На полях Международного конгресса рыбаков

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.