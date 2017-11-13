13 ноября 2017 года

Россия возьмется за каспийские порты

Правительство утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г. Документ предусматривает, в частности, модернизацию портовых мощностей, строительство новых судов и создание кластера по переработке морских биоресурсов.

Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 г. утверждена распоряжением правительства от 8 ноября 2017 г. № 2469. Документ подготовил Минкавказ во исполнение поручения, которое президент Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства 12 октября прошлого года.

Основная цель стратегии – укрепление экономического и геополитического присутствия страны в Каспийском море, расширение и углубление экономических и культурных связей со странами Каспийского бассейна, создание условий для дополнительного социально-экономического развития Каспийского региона России. Для этого планируется увеличить грузопотоки международной торговли, проходящие через порты Каспийского бассейна.

Документ предусматривает решение регуляторных, тарифных, инвестиционных, операционных и институциональных задач.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главная задача стратегии – интеграция российских портов с главными транспортными узлами и коридорами международной торговли Каспийского региона. При этом имеется в виду приоритетное использование российской промышленной продукции. Поскольку Иран также имеет обширную наземную и морскую транспортную инфраструктуру, развитие торговли с этим государством будет способствовать выходу (продвижению) российских товаров на рынок Ирана, а также Индии и стран Персидского залива, говорится в документе.

Для реализации стратегии предполагаются модернизация и перепрофилирование портовых мощностей, строительство двух новых (грузового и пассажирского) морских портов (терминалов) в Дагестане, а также развитие дальних и ближних автомобильных и железнодорожных подходов к морским портам. Также представляется целесообразным создание на российских верфях современных судов и объектов морской техники.

Кроме того, планируется создать ряд промышленных кластеров для формирования грузопотоков под растущие потребности перспективных потребителей - Ирана, Индии, стран Персидского залива и Восточной Африки.

Ожидается, что реализация стратегии стимулирует развитие судостроения, судоремонта, вылова и переработки водных биоресурсов.

Стратегию планируется реализовать в три этапа: первый (до 2020 г.) – подготовительный, второй (2020–2025 гг.) – основной, третий (2026–2030 гг.) – перспективный. В рамках подготовительного этапа планируется проведение научных, в том числе промысловых, экспедиций для подготовки методологии экономически обоснованного освоения ресурсов Каспийского моря (включая ВБР). Одно из мероприятий основного этапа - разработка проекта рыбоперерабатывающего кластера. Развивать этот кластер предполагается на перспективном этапе.

Fishnews