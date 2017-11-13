14 ноября 2017 года

Азиатский рынок встретил СЗРК с большим интересом

СЗРК принял решение о выходе на азиатский рынок. Участие в рыбопромышленной выставке в Циндао показало большой интерес и спрос на продукцию из краба, палтуса и трески Баренцева моря, отметил коммерческий директор консорциума Алексей Якушин.

«Мы приняли для себя решение искать покупателей не только в Китае, но и по всей Азии, а возможно, даже расширить круг европейских покупателей, которых здесь, в Циндао, находится очень много. И все ожидания оправдались: к нашей продукции очень большой интерес, я полагаю, что даже больше, чем в Брюсселе. Особенно к палтусу и крабу Баренцева моря, которые здесь довольно редкий продукт», – поделился впечатлениями Алексей Якушин. Напомним, что на China Fisheries & Seafood Expo действовал объединенный российский стенд.

На выставке, в которой СЗРК принял участие впервые, был представлен широкий ассортимент продукции из краба, производимой на фабрике в Великом Новгороде, а также из палтуса (головы, хвосты, б/г) и филе трески. С интересом посетители стенда отнеслись и к такой экзотичной для Азии северной рыбе, как зубатка.

Несмотря на избалованность азиатского рынка живым крабом, которого везут сюда российские дальневосточные компании, мороженый краб, по словам Алексея Якушина, не остался без внимания: «Это для них относительно непривычный, новый продукт, потому что наш краб по размерам несколько больше, чем дальневосточный, и продукцию из него мы делаем по американской технологии – рассольная заморозка». Готовый продукт, отметил собеседник Fishnews, Китаю тоже интересен: «Здесь есть много сетей, включая такие, как KFC, они перспективны и знают, что нужно и европейским, и азиатским потребителям. А таких участников рынка интересует, как правило, уже готовый продукт, который мы способны предложить».

По словам представителя СЗРК, на выставке были достигнуты определенные договоренности и подписаны меморандумы о сотрудничестве с азиатскими партнерами, которые могут перерасти в перспективные контракты. «Конечно, об окончательных итогах говорить еще рано, но интерес большой, и объемы, которые готов принять Китай, потрясающие. Азия – это огромный рынок, который мы еще до конца не охватили. Думаю, несмотря на то, что цена на нашу продукцию с учетом доставки с другого конца России несколько выше, чем та, к которой здесь привыкли, нам удастся прийти к выгодным сделкам», – поделился коммерческий директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

Активные переговоры на выставке велись и с европейскими компаниями. «Здесь представлены, пожалуй, все рыбные страны, которые нам интересны. Это наши ближайшие партнеры – Норвегия и Исландия. Есть французы, очень много англичан: мы больше производим рыбного филе с кожей, а это продукт, в общем-то, английского рынка. Есть здесь и испанцы, что для нас несколько даже удивительно: за последний год мы обнаружили, что есть испанские компании, которые выдерживают очень высокие цены на филе и стали вполне конкурентоспособны по сравнению с традиционными европейскими рынками», – обратил внимание Алексей Якушин.

Большой интерес, по его словам, к российскому сырью начинают проявлять и фабрики Польши и Литвы, которые также искали поставщиков на объединенном российском стенде в Циндао.

Fishnews