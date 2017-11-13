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Гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ и заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК

На российском стенде в Циндао опробовали новый формат

Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.

Более 30 предварительных контрактов на общую сумму свыше 70 млн долларов по итогам работы на национальном стенде заключили российские рыбопромышленные компании – участники выставки China Fisheries and Seafood Expo в Циндао. Такие цифры озвучил Fishnews гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Напомним, что второй год подряд на крупнейшей в Азии выставке морепродуктов и технологий отечественная рыболовная отрасль была представлена под российским флагом на объединенном стенде, организованном при поддержке Росрыболовства. На этот раз свою продукцию в Циндао презентовало 15 рыбопромышленных компаний. Среди них – «Антей», РРПК, Архангельский траловый флот, Ocean Trawlers, «Сигма Марин Технолоджи», Южно-Курильский рыбокомбинат, НБАМР, «Витязь-Авто», «Дикий Улов», «Ковда» и др.

Говоря об итогах нынешней выставки, глава ESG отметил, что она оказалась на 100% коммерческой для всех компаний-участников. «Мы постарались учесть все ошибки по выставке в Брюсселе и в прошлогоднем Китае и в этом году вышли полностью подготовленными как технически, так и концептуально. Я рад, что наши рыбопромышленники пришли, наконец, к тому, чтобы заранее обсуждать с нами продвижение определенного продукта и соответственно выстраивать логистику своего павильона и саму работу согласно общей концепции на выставке», – отметил Иван Фетисов.

В таком формате в этом году была представлена, например, рыбопродукция компаний «Антей» (живая дикая камбала) и «Сигма Марин Технолоджи» (минтаевая икра). Именно эти позиции были визуально вынесены на первый план, для их подачи была организована специальная кампания, в том числе в дегустационной зоне российского стенда.

«Это была совместная работа с самими предприятиями, кое-что мы учтем на будущее, но в целом результат хороший. Главное, что это уже совсем иной уровень работы на выставке и самих рыбопромышленников, и нас как организаторов», – подвел итог гендиректор отраслевого выставочного оператора. По его словам, такой формат уже оценили и другие представители отрасли: «На будущий год в Брюсселе есть задумка реализовать похожий проект с Южно-Курильским рыбокомбинатом, от которого поступило предложение по продвижению рыбной муки и демонстрации перерабатывающих мощностей предприятия».

На будущий год работа на международных и российских выставках будет продолжена. «Мы ставим для себя задачу совершенствовать направление индивидуальной работы с каждым экспонентом национального стенда в Брюсселе, Циндао или целой отраслевой выставки, как это было в нынешнем году в Санкт-Петербурге. Думаю, что и рыбаки видят для себя реальные результаты от организованной выставочной деятельности. Значит, будем ставить новые задачи и цели в деле продвижения отечественного продукта и имиджа нашей, русской, рыбы», – отметил Иван Фетисов.

Fishnews

  • Гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ и заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Предварительных контрактов на сумму более 70 млн долларов по итогам работы на национальном стенде заключили российские рыбопромышленные компании – участники выставки China Fisheries and Seafood Expo в Циндао
  • Второй год подряд российская рыбная отрасль представлена на выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао под единым флагом
  • Второй год подряд российская рыбная отрасль представлена на выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао под единым флагом
  • Замминистра Минсельхоза КНР Юй КАНЧЖЭНЬ распробовал российскую икру минтая. Российский стенд на рыбохозяйственной выставке China Fisheries and Seafood Expo
  • В этом году на объединенном российском стенде в Циндао было представлено 15 рыбопромышленных компаний
  • На российском стенде в Циндао опробовали новый формат работы
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