15 ноября 2017 года

Рыбакам Кубани расширили возможности для сдачи улова

Уловы, которые добыты в морских водах, прилегающих к Ростовской области и Краснодарскому краю, теперь можно будет доставлять не только в морские порты, но и в другие места на территории этих регионов.

Такие изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. № 1354, сообщает корреспондент Fishnews. В документе говорится, что уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах и в территориальном море России, прилегающих к Ростовской области, Краснодарскому краю, можно доставлять не только в морские порты, но и в места доставки на территориях этих субъектов Федерации. Речь идет о местах, определенных региональными властями.

Ранее такие же изменения были приняты для Республики Крым и Севастополя. Поправки объяснили тем, что у местных компаний существуют традиционные пункты приема уловов, не входящие в границы портов.

Fishnews