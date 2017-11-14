Рыбакам Кубани расширили возможности для сдачи улова

14 ноября 2017 года
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
13 ноября 2017 года
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
Правительство утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г. Документ предусматривает, в частности, модернизацию портовых мощностей, строительство новых судов и создание кластера по переработке морских биоресурсов.
10 ноября 2017 года
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об использовании лесных участков для рыболовства.
Правительство Тюменской области намерено объявить особо охраняемой территорией регионального значения озеро Большой Уват. Это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов региона.
09 ноября 2017 года
В Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. пройдет заседание Постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
15 ноября 2017 года
В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.
Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.
Уловы карельских предприятий за 10 месяцев 2017 г. составили более 77 тыс. тонн. Добыча основных объектов – трески и пикши – с учетом прилова достигла 55,8 тыс. тонн.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.
Ученые Дании просчитали возможные потери национальной рыбной отрасли от выхода Британии из ЕС. При наихудшем развитии событий датские рыбаки лишатся 82% прибыли.
14 ноября 2017 года
Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.
23 ноября в Совете Федерации планируется провести совещание, посвященное созданию благоприятных условий для поставок российской рыбопродукции на внутренний рынок.
В Ненецком автономном округе планируют создать еще одну особо охраняемую природную территорию – заказник «Вашуткинский» площадью более 300 тыс. га. На этой территории находятся водоемы особого рыбохозяйственного значения.
СЗРК принял решение о выходе на азиатский рынок. Участие в рыбопромышленной выставке в Циндао показало большой интерес и спрос на продукцию из краба, палтуса и трески Баренцева моря, отметил коммерческий директор консорциума Алексей Якушин.
Добыча северной креветки на западе Атлантического океана имеет тенденцию к снижению, считает специалист норвежского Института морских исследований Карстен Хвингель. По его данным, к 2030 г. уловы сократятся до 100 тыс. тонн.