12 апреля 2017 года

Крымский порядок сдачи уловов могут распространить

Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Крыму и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.

Напомним, что в январе 2017 г. постановлением Правительства России были внесены изменения в нормативные акты по доставке уловов водных биоресурсов на российскую территорию. В частности, рыбакам Крыма и Севастополя разрешили сдавать добычу не только в морские порты, но и в другие пункты приема, определенные региональными властями. Связано это с тем, что у местных компаний, работающих малыми судами, существуют традиционные пункты приема уловов, не входящие в границы портов.

Позднее выяснилось, что в аналогичных преференциях нуждаются и ряд рыбопромышленников Краснодарского края и Ростовской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. Вопрос обсудили в Минсельхозе на заседании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести мониторинг по всем рыбохозяйственным бассейнам и собрать предложения отраслевых союзов и ассоциаций для возможного внесения поправок в законодательство.

«Вопрос доставки уловов в порты включает в себя два основных момента – безопасность и контроль. Первое находится в ведении представителей власти субъектов Российской Федерации, именно им определять пункты доставки уловов и инспектировать их на предмет безопасности. Что касается контроля, то не вижу проблемы в том, чтобы доставлять водные биоресурсы, общий допустимый улов которых не устанавливается, в места, не входящие в границы портов», – сказал глава Росрыболовства. Он отметил, что вопрос требует дополнительной проработки и согласования с Пограничной службой ФСБ России.

На заседании также обсуждалась возможность замены натуральной компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам, на денежный эквивалент. Кроме того, члены рабочей группы рассмотрели установление минимальных суточных объемов добычи крабов на одно судно в пределах Дальневосточного бассейна, учет выхода икры при добыче минтая в объединенных Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, порядок работы комиссий по анадромным и другие вопросы.

Fishnews