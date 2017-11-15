15 ноября 2017 года

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.

На страницах журнала «Fishnews – Новости рыболовства» проблема высокого уровня ННН-промысла цист артемии поднималась неоднократно.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров в октябре 2017 г. опубликовала масштабное исследование, посвященное анализу рынка добычи цист артемии в России. Опираясь на статистические данные об экспорте этого биоресурса за пределы Российской Федерации, ВАРПЭ приходит к неутешительным выводам: браконьерство стимулируется возможностью свободно легализовать продукцию ННН-промысла, фиктивное освоение и фиктивное выращивание цист артемии приобрели массовый характер, а оборот «серого» рынка артемии за период 2014-2016 гг. оценивается в 1,6 млрд рублей.

Продукция ННН-промысла, легализованная внутри России и официально экспортированная за ее пределы, составляет видимую часть «серого» рынка артемии. Основным признаком, позволяющим отличить такую продукцию, является занижение (недостоверное декларирование) ее таможенной стоимости (графики 1-2).

Анализ данных о количественном и денежном вкладе различных по величине декларируемой таможенной стоимости категорий цист артемии в общий объем экспорта позволяет выявить существенную диспропорцию. Стоимость добытых браконьерами и легализованных 2,5 тыс. тонн сырых цист артемии (56% экспорта в натуральном выражении) составляет лишь около 6,5 млн долларов (22% экспорта в денежном выражении), а стоимость выловленных легально 1,9 тыс. тонн в 3,6 раза выше – около 23,5 млн долларов.

Необходимо отметить, что экспорт цист артемии в РФ таможенной пошлиной не облагается. Этим, вероятно, и объясняется отсутствие интереса к 7-кратной разнице в декларируемых ценах артемии со стороны Федеральной таможенной службы.

Несмотря на объективную невозможность выращивания артемии в России ввиду отсутствия природно-климатических условий, технологий и нормативной правовой базы, ветеринарные документы на «аквакультурную» артемию стабильно поступают из Свердловской, Астраханской областей, Алтайского края и других регионов, например, в Новосибирскую область, где эти бумаги используются для легализации браконьерских биоресурсов. Браконьерское происхождение «искусственно выращенной» артемии также подтверждается заниженной таможенной стоимостью.

Экспорт продукции ННН-промысла под видом продукции аквакультуры позволяет недобросовестным хозяйствующим субъектам избежать процедуры лицензирования, предусмотренной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30. Указанным решением цисты артемии отнесены к категории «диких живых животных», что позволяет трактовать «искусственно выращенную» артемию как не подлежащую лицензированию.

При этом действующая процедура лицензирования экспорта артемии не является препятствием для ежегодного вывоза из России сотен тонн браконьерской продукции. По оценкам экспертов, причина ситуации в том, что решения о законности происхождения артемии принимаются в Росприроднадзоре, не обладающем достаточной компетенцией в вопросах добычи и выращивания водных биоресурсов.

Также распространенным является способ легализации браконьерских уловов путем их фиктивного освоения. Так, всего лишь за двухлетний период 2016-2017 гг. в Республике Крым в отсутствие реальных запасов артемии были оформлены разрешительные документы на ее добычу, позволяющие легализовать почти тысячу тонн продукции ННН-промысла. Это количество составляет порядка 40% объемов (квот) добычи цист артемии в Российской Федерации в 2017 году (табл. 1).

Существенные объемы браконьерской артемии вывозятся в Республику Казахстан контрабандой – под видом другой продукции или в обход пограничных постов, – составляя скрытую часть ее незаконного оборота. К слову, незаконное перемещение цист артемии через государственную границу Российской Федерации не классифицируется как преступление. Артемия, в отличие от других видов ВБР, не включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ.

По мнению специалистов, для ограничения «серых» схем экспорта цист артемии, и, соответственно, снижения уровня ННН-промысла требуется принятие комплекса мер.

Во-первых, величину таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным выловом цист артемии, необходимо многократно увеличить. Действующая такса, утвержденная 17 лет назад, не соразмерна потенциальному доходу браконьера и не выполняет функцию профилактики ННН-промысла.

Во-вторых, партии цист артемии, на которые производится оформление ветеринарных сопроводительных документов, должны подвергаться обязательному осмотру сотрудниками региональных ветеринарных служб на предмет физического наличия и фактического количества.

В-третьих, нужно передать функцию выдачи заключений для оформления лицензий на экспорт цист артемии из Росприроднадзора в Росрыболовство. Это позволит значительно повысить эффективность процедуры лицензирования за счет централизации контроля над всеми этапами оборота (от добычи до экспорта) в одном ведомстве.

В-четвертых, включение цист артемии в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ позволит ограничить контрабанду этой продукции.

В-пятых, необходимо создание межведомственной рабочей группы по проблеме ННН-промысла и незаконного оборота цист артемии с участием представителей Росрыболовства, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Федеральной таможенной службы. Этого требует межведомственный характер проблемы и ее глубокое укоренение «на местах».

По мнению экспертов, эти меры составляют необходимый «фундамент» для противодействия незаконной добыче и «серому» экспорту артемии в России. В будущем на этом фундаменте могут быть выстроены дополнительные механизмы и способы контроля. Неизбежным представляется и усиление взаимодействия между уполномоченными органами России и Казахстана.

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