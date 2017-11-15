Новости
Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.

На страницах журнала «Fishnews – Новости рыболовства» проблема высокого уровня ННН-промысла цист артемии поднималась неоднократно.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров в октябре 2017 г. опубликовала масштабное исследование, посвященное анализу рынка добычи цист артемии в России. Опираясь на статистические данные об экспорте этого биоресурса за пределы Российской Федерации, ВАРПЭ приходит к неутешительным выводам: браконьерство стимулируется возможностью свободно легализовать продукцию ННН-промысла, фиктивное освоение и фиктивное выращивание цист артемии приобрели массовый характер, а оборот «серого» рынка артемии за период 2014-2016 гг. оценивается в 1,6 млрд рублей.

Продукция ННН-промысла, легализованная внутри России и официально экспортированная за ее пределы, составляет видимую часть «серого» рынка артемии. Основным признаком, позволяющим отличить такую продукцию, является занижение (недостоверное декларирование) ее таможенной стоимости (графики 1-2).

Анализ данных о количественном и денежном вкладе различных по величине декларируемой таможенной стоимости категорий цист артемии в общий объем экспорта позволяет выявить существенную диспропорцию. Стоимость добытых браконьерами и легализованных 2,5 тыс. тонн сырых цист артемии (56% экспорта в натуральном выражении) составляет лишь около 6,5 млн долларов (22% экспорта в денежном выражении), а стоимость выловленных легально 1,9 тыс. тонн в 3,6 раза выше – около 23,5 млн долларов.

Необходимо отметить, что экспорт цист артемии в РФ таможенной пошлиной не облагается. Этим, вероятно, и объясняется отсутствие интереса к 7-кратной разнице в декларируемых ценах артемии со стороны Федеральной таможенной службы.

Несмотря на объективную невозможность выращивания артемии в России ввиду отсутствия природно-климатических условий, технологий и нормативной правовой базы, ветеринарные документы на «аквакультурную» артемию стабильно поступают из Свердловской, Астраханской областей, Алтайского края и других регионов, например, в Новосибирскую область, где эти бумаги используются для легализации браконьерских биоресурсов. Браконьерское происхождение «искусственно выращенной» артемии также подтверждается заниженной таможенной стоимостью.

Экспорт продукции ННН-промысла под видом продукции аквакультуры позволяет недобросовестным хозяйствующим субъектам избежать процедуры лицензирования, предусмотренной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30. Указанным решением цисты артемии отнесены к категории «диких живых животных», что позволяет трактовать «искусственно выращенную» артемию как не подлежащую лицензированию.

При этом действующая процедура лицензирования экспорта артемии не является препятствием для ежегодного вывоза из России сотен тонн браконьерской продукции. По оценкам экспертов, причина ситуации в том, что решения о законности происхождения артемии принимаются в Росприроднадзоре, не обладающем достаточной компетенцией в вопросах добычи и выращивания водных биоресурсов.

Также распространенным является способ легализации браконьерских уловов путем их фиктивного освоения. Так, всего лишь за двухлетний период 2016-2017 гг. в Республике Крым в отсутствие реальных запасов артемии были оформлены разрешительные документы на ее добычу, позволяющие легализовать почти тысячу тонн продукции ННН-промысла. Это количество составляет порядка 40% объемов (квот) добычи цист артемии в Российской Федерации в 2017 году (табл. 1).

Существенные объемы браконьерской артемии вывозятся в Республику Казахстан контрабандой – под видом другой продукции или в обход пограничных постов, – составляя скрытую часть ее незаконного оборота. К слову, незаконное перемещение цист артемии через государственную границу Российской Федерации не классифицируется как преступление. Артемия, в отличие от других видов ВБР, не включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ.

По мнению специалистов, для ограничения «серых» схем экспорта цист артемии, и, соответственно, снижения уровня ННН-промысла требуется принятие комплекса мер.

Во-первых, величину таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным выловом цист артемии, необходимо многократно увеличить. Действующая такса, утвержденная 17 лет назад, не соразмерна потенциальному доходу браконьера и не выполняет функцию профилактики ННН-промысла.

Во-вторых, партии цист артемии, на которые производится оформление ветеринарных сопроводительных документов, должны подвергаться обязательному осмотру сотрудниками региональных ветеринарных служб на предмет физического наличия и фактического количества.

В-третьих, нужно передать функцию выдачи заключений для оформления лицензий на экспорт цист артемии из Росприроднадзора в Росрыболовство. Это позволит значительно повысить эффективность процедуры лицензирования за счет централизации контроля над всеми этапами оборота (от добычи до экспорта) в одном ведомстве.

В-четвертых, включение цист артемии в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ позволит ограничить контрабанду этой продукции.

В-пятых, необходимо создание межведомственной рабочей группы по проблеме ННН-промысла и незаконного оборота цист артемии с участием представителей Росрыболовства, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Федеральной таможенной службы. Этого требует межведомственный характер проблемы и ее глубокое укоренение «на местах».

По мнению экспертов, эти меры составляют необходимый «фундамент» для противодействия незаконной добыче и «серому» экспорту артемии в России. В будущем на этом фундаменте могут быть выстроены дополнительные механизмы и способы контроля. Неизбежным представляется и усиление взаимодействия между уполномоченными органами России и Казахстана.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Цисты артемии
  • Цисты артемии
  • График 1
  • График 2
  • Таблица 1. Рекомендованные объемы добычи (вылова) цист артемии в 2017 г.
    •
    НазадМетки: аквакультурабраконьерствоварпэновосибирскросрыболовствороссельхознадзор

    Похожие новости

    15 ноября 2017 года

    Законопроект о страховании для аквакультуры отправился в Думу

    Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.

    Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

    Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.

    Арктика ждет решений и компромиссов

    С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.

    Калининградские озера предложили для аквакульутры

    В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.

    14 ноября 2017 года

    Лидеры экономик АТЭС договорились о продовольствии

    Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.

    Камчатка вновь предложила изменения по учету улова

    Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.

    Лента новостей

    15 ноября 2017 года

    Законопроект о страховании для аквакультуры отправился в Думу

    Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.

    Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

    Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.

    Арктика ждет решений и компромиссов

    С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.

    Калининградские озера предложили для аквакульутры

    В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.

    В Ненецком округе решили испробовать рыбоводство

    Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.

    Рыбаки Карелии подсчитали уловы

    Уловы карельских предприятий за 10 месяцев 2017 г. составили более 77 тыс. тонн. Добыча основных объектов – трески и пикши – с учетом прилова достигла 55,8 тыс. тонн.

    Владимир Путин дал «зеленый свет» таможенному кодексу ЕАЭС

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.

    Рыбакам Кубани расширили возможности для сдачи улова

    Уловы, которые добыты в морских водах, прилегающих к Ростовской области и Краснодарскому краю, теперь можно будет доставлять не только в морские порты, но и в другие места на территории этих регионов.

    Brexit грозит ударом по датскому рыболовству

    Ученые Дании просчитали возможные потери национальной рыбной отрасли от выхода Британии из ЕС. При наихудшем развитии событий датские рыбаки лишатся 82% прибыли.

    14 ноября 2017 года

    Лидеры экономик АТЭС договорились о продовольствии

    Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Пришло время гордиться рыбной отраслью России

    Все материалы

    Интервью

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Люди - последние в очереди за мойвой

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Двойные преференции

    Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

    Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

    Виктор ЩЕРБАТЮК

    Китобойный флот окупил себя с лихвой

    Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

    Врио директора ТИНРО-Центра

    Алексей БАЙТАЛЮК

    PICES – уникальная международная организация

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

    Олег КОМАРОВ

    Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

    Все материалы

    Крупным планом

    Цисты артемии

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Рыбацкий Амур

    Рыбацкий Амур

    Все материалы

    События

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    XII Международный конгресс рыбаков во Владивостоке, октябрь 2017 г.

    На полях Международного конгресса рыбаков

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.