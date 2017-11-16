16 ноября 2017 года

Рыбный бизнес Камчатки помог в защите лосося

Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Окончательные итоги лососевой путины подвели на заседании Камчатского рыбохозяйственного совета (КРХС). Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын заявил, что в этом году обеспечить проход производителей на нерестилища позволили как введение проходных дней на побережьях, так и качественная рыбоохрана.

«Важно отметить помощь рыбопромышленных организаций в борьбе с незаконным промыслом. Уже второй год они эффективно участвуют в мероприятиях по охране тихоокеанских лососей, оказывают поддержку правоохранительным органам и органам рыбоохраны, – обратил внимание Владимир Галицын. – Надеюсь, эта практика будет продолжена».

В период лососевой путины в рыбоохранной деятельности активно участвовали предприятия Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Соболевского районов, компании, работающие в Корякском округе.

«В этом году была проделана большая работа. На самом деле эффект виден. Там, где стояли посты, там есть рыба на нерестилищах, – рассказал заместитель руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов. – Я надеюсь на то, что в 2018 году мы подойдем к этому вопросу еще более широко и предприятия, которые до этого не принимали в этом участие, все-таки включатся в эту работу на своих водных объектах».

«По информации специалистов Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, заполнение нерестилищ тихоокеанских лососей в этом сезоне лучше, чем в прошлые годы. На востоке полуострова этот показатель по горбуше составил 76 млн экземпляров, по кете – 1,3 млн экземпляров, по нерке – 0,8 млн экземпляров, на западе: горбуша – 5 млн, кета – 0,7 млн, нерка – 2,8 млн экземпляров, – сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. - Эти данные были получены учеными в ходе проведения мониторинговых исследований».

Заместитель директора КамчатНИРО Александр Бугаев рассказал, что мониторинг заполнения нерестилищ институт проводил на основании договоренностей с рыбодобывающими компаниями, ведущими добычу лососей на восточном и западном побережьях Камчатки. Облеты выполнялись с 28 июня по 1 октября – всего 27 вылетов общей длительностью 110 часов. Использовались вертолеты «Ми-8», «Ми-2», а также «еврокоптеры».

Александр Бугаев поблагодарил предприятия, которые помогли с авиаучетами. «Хотелось бы присоединиться к тем словам, которые прозвучали в адрес компаний, нашедших возможность, в том числе и финансовую, чтобы оказать помощь рыбохозяйственной науке. Ведь от результатов мониторинга на реках, зависит точность прогнозов, которыми рыбаки будут руководствоваться в своей работе в перспективе», - добавил Владимир Галицын.

Он подчеркнул, что в целом лососевая путина на Камчатке прошла успешно: по обоим побережьям общий вылов составил 241,336 тыс. тонн, в том числе в рамках промышленного и прибрежного рыболовства – 236,711 тыс. тонн. «При этом очень хорошо сработал восток региона, в очередной раз показав высокие результаты, - обратил внимание министр. - Основной промысловый объект – горбуша – был освоен почти на 200%. При стартовом объеме 73,7 тыс. тонн, вылов в итоге составил 147 057 тонн. Это один из лучших результатов по горбуше по востоку Камчатки в последние годы».

Напомним, что лососевая путина традиционно стартовала в Камчатском крае 1 июня. По прогнозам науки, изначально в этом году на полуострове планировалось выловить порядка 186 тыс. тонн красной рыбы.

Всего на Дальнем Востоке к концу октября рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Прошедшую путину обсудили на заседании ДВНПС в Южно-Сахалинске.

Fishnews