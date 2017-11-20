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Создание рыбного кластера обсудили врио генерального директора «Нацрыбресурса» Сергей ХАРЬКОВ, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и первый заместитель председателя правительства Калининградской области Алексей РОДИН. Фото пресс-службы ФАР

Калининградской области готовят свой рыбный кластер

К февралю 2018 г. Росрыболовство и правительство Калининградской области намерены представить проект рыбного кластера. В него войдут модернизированный Калининградский морской рыбный порт и терминал в городе Пионерском.

Создание кластера на базе КМРП обсудили заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, врио генерального директора «Нацрыбресурса» Сергей Харьков и первый заместитель председателя правительства Калининградской области Алексей Родин. Встреча состоялась в ходе рабочего визита главы ФАР в регион, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Калининградский морской рыбный порт присоединили к ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» указом президента от 30 ноября 2017 г. По словам Сергея Харькова, прием порта предприятие завершит к 31 декабря.

Руководитель «Нацрыбресурса» представил концепцию модернизации и развития порта. Планируется реконструировать холодильник, укрепить причалы для привлечения цепочек грузов, отремонтировать железнодорожные пути, закупить подъемно-транспортное оборудование, организовать площадку для рефконтейнеров и рыбный рынок в порту – там будут продаваться не только прибрежные уловы, но и рыбная продукция Баренцева моря и Дальнего Востока. Ожидается, что в результате грузооборот увеличится на 240-250 тыс. тонн в год, ежегодная планируемая прибыль составит 15 млн рублей.

В городе Пионерском Илья Шестаков посетил удаленный морской терминал, который совместно с КМРП планируется сделать основой рыбного кластера. Глава Росрыболовства отметил, что необходимо создать рыбакам условия для комфортной работы в обоих портах. «Надо не разделять эти две площадки, а, наоборот, создать синергию», – подчеркнул Илья Шестаков.

По итогам встречи решено доработать и представить к февралю 2018 г. совместный план Росрыболовства и правительства региона по созданию рыбного кластера на базе Калининградского морского рыбного порта и удаленного морского терминала в Пионерском.

Fishnews

  • Создание рыбного кластера обсудили врио генерального директора «Нацрыбресурса» Сергей ХАРЬКОВ, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и первый заместитель председателя правительства Калининградской области Алексей РОДИН. Фото пресс-службы ФАР
  • Участники встречи осмотрели Калининградский порт. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Участники встречи осмотрели Калининградский порт. Фото пресс-службы Росрыболовства
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