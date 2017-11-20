20 ноября 2017 года

Госдума одобрила «долгую» ОЭЗ для Калининградской области

Государственная Дума приняла закон, продлевающий функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Также в состав ОЭЗ предполагается включить примыкающие к региону внутренние морские воды и территориальное море.

Поправки приняли в третьем чтении на пленарном заседании 17 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. Закон предусматривает продление срока функционирования ОЭЗ в Калининградской области до 31 декабря 2095 г.

До 1 января 2031 г. продляется срок господдержки юридических лиц и резидентов ОЭЗ при создании и содержании рабочих мест, импортозамещении и локализации сборочного производства, а также при улучшении экономических и социальных условий проживания населения. Такая норма действует с 1 апреля 2016 г.

Кроме того, устанавливается упрощенный въезд в регион и выезд из него, особенности пребывания в области иностранных граждан или лиц без гражданства.

Отменяется утилизационный сбор для транспортных средств возрастом менее трех лет и помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории ОЭЗ. Исключение составит транспорт международной перевозки.

Срок прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов, находящихся на территории региона, сокращается с 60 до 45 календарных дней. Срок государственной экологической экспертизы проектной документации объектов уменьшается с трех месяцев до 45 дней.

Определяются особенности заключения договоров между хозяйствующими субъектами, занимающимися торговой деятельностью, и хозяйствующими субъектами, поставляющими для них продовольственные товары.

Планируется, что принятие закона будет способствовать созданию дополнительных условий для социально-экономического развития региона, привлечению инвестиций в экономику области, упрощению предпринимательской деятельности, повышению качества жизни населения.

Fishnews