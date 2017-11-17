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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и замминистра сельского хозяйства КНР Юй КАНЧЖЕНЬ дегустируют минтаевую икру от «Сигма Марин Технолоджи»

Китай знакомят с российской икрой минтая

Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.

Второй год на объединенном российском стенде в Циндао для посетителей выставки проходила дегустация минтаевой икры, организованная компанией «Сигма Марин Технолоджи». В этот раз пока еще новый для китайского рынка продукт попробовал и замминистра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь. «Это очень вкусно», - отметил г-н Юй. По его словам, это востребованный продукт, который «будет есть весь Китай».

«Мы позиционируем минтаевую икру как экологически чистый, полезный продукт с высоким содержанием белка – сегодня это начинает цениться на рынке КНР», – рассказал Fishnews представитель «Сигма Марин Технолоджи» Сергей Титовский. Икра минтая – недорогой и натуральный продукт, который может стать массовым товаром, главное – чтобы китайский потребитель распробовал его, добавил он.

По словам Сергея Титовского, в этом году компания отправила второй контейнер минтаевой икры своим партнерам в Китае. После выставки в Циндао стали появляться новые запросы, постепенно интерес к продукту растет.

Также он отметил, что китайский покупатель уже начинает разбираться в этом продукте и высказывать свои пожелания, что именно ему хотелось бы приобрести: «Если в прошлом году на аукционе наши китайские покупатели выбирали икру немного подешевле, то в этот раз сами сделали выбор в пользу икры более высокого качества, наравне с той, которая поставляется на рынок Японии. Это важно, т.к. и мы начинаем понимать, что нужно потребителю в Китае, и потребитель, в свою очередь, может точно сказать, какая икра ему нужна».

По словам Сергея Титовского, к работе в этом направлении подключилась и Ассоциация добытчиков минтая: планируется проводить мониторинг рынка, делать аналитические заключения. «Думаю, что у минтаевой икры в Китае хорошее будущее. Продукт получит пропуск на рынок, когда его начнут вводить в меню местных ресторанов, готовить из него блюда национальной кухни. Мы намерены продолжать работу в этом направлении», - сообщил представитель рыбопромышленной компании.

Fishnews

  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и замминистра сельского хозяйства КНР Юй КАНЧЖЕНЬ дегустируют минтаевую икру от «Сигма Марин Технолоджи»
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и замминистра сельского хозяйства КНР Юй КАНЧЖЕНЬ дегустируют минтаевую икру от «Сигма Марин Технолоджи»
    •
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