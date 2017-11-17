Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.

Крупнейшая в Азии выставка морепродуктов и технологий проводится неподалеку от Циндао, в современном выставочном комплексе в городе Джимо. В этом году за три дня работы, с 1 по 3 ноября, ее успели посетить не менее 28000 человек. В павильонах выставки на 34 000 кв. метрах развернулись тематические экспозиции отдельных компаний и национальные стенды представителей 46 стран.

Российская рыбная промышленность вновь была представлена в Циндао объединенным стендом, организованным при поддержке Росрыболовства. Свою продукцию презентовало 15 рыбопромышленных компаний из разных уголков страны. Среди них – Группа компаний «Антей», «Русская рыбопромышленная компания», Архангельский траловый флот, Ocean Trawlers, «Сигма Марин Технолоджи», Южно-Курильский рыбокомбинат, НБАМР, «Витязь-Авто», «Дикий Улов», «Ковда» и др.

Особо участники экспозиции отметили качественное техническое оснащение и организационную работу на стенде, которую второй год подряд обеспечивал отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group.

Генеральным информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг Fishnews.

Китай в поисках дикой рыбы

Интересные для производителей пищевой продукции цифры были озвучены на деловом завтраке с участием глав и представителей национальных делегаций – участников China Fisheries and Seafood Expo. Так, уже сегодня население КНР составляет 1,7 млрд человек. Порядка 25% приходится на средний класс с уровнем заработка 3000 долларов в месяц. Именно эта группа потребителей, по словам экспертов, является основной целевой аудиторией для производителей продукции из дикой рыбы, выловленной в естественной среде.

«Это означает, что четверть населения Китая сегодня может позволить себе есть хорошую, качественную рыбу – это колоссальные цифры. И эти люди уже не хотят покупать то, что выращивается в Китае, их интересует именно дикая рыба. Мне кажется, для российских компаний рынок Китая будет становиться все более интересным», – прокомментировал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Российский рынок также чувствует эти тенденции, и в этом году на национальном стенде РФ были представлены не только дальневосточные предприятия. В первый раз участие в выставки приняли компании из Мурманска (Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, «Ковда») и Красноярска (ООО «Малтат»). «Рыбаки понимают, что нужно диверсифицировать рынок, и Китай для них тоже становится интересным», – пояснил Петр Савчук.

Отметил замглавы ФАР и стремление российского бизнеса предлагать азиатскому рынку новую продукцию. «Понятно, что говорить о том, что КНР будет покупать филе минтая, пока рано – все-таки сегодня это мировой центр рыбопереработки. Но для Китая нужно найти продукт. И очень важно, что г-н Юй (заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь – прим. ред.), посещая наши стенды, смог сам попробовать ту же икру минтая. Потребителей надо знакомить с новым вкусом, в том числе и на площадке выставки», – добавил Петр Савчук, обратив внимание на дегустационную зону с российской рыбопродукцией на стенде «Сигма Марин Технолоджи».

Еще одной изюминкой российского стенда стал аквариум с живой камбалой – ее на выставку в Циндао доставила компания «Антей». «В нынешнем году в Циндао мы представили азиатским покупателям сразу несколько новинок, и одна из них – живая камбала, именно дикая, выловленная в дальневосточных морях, а не выращенная на аквакультуре, – прокомментировал работу компании на выставке заместитель директора «Антея» по общим вопросам Евгений Захарченко. – Определенный опыт в этом направлении у нас есть, мы совершенствуем технологии по доставке морепродукции, и сегодня уже 90% партии рыбы удается довезти покупателю в живом виде».

В формате диалога

В рамках деловой программы в дни выставки на российском стенде были организованы презентации проектов, встречи в формате В2В с представителями Китайского союза по переработке и маркетингу водных продуктов (CAPPMA), демонстрация возможностей электронной торговли в Китае (на площадке Tmall Fresh) и выездные мероприятия для представителей бизнеса.

Тенденции на китайском рынке рыбопродукции и перспективы сотрудничества двух стран в ходе встречи обсудили замруководителя Росрыболовства Петр Савчук и начальник управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Минсельхоза КНР Чжан Сяньлян. Представитель китайской стороны высокого оценил стенд Российской Федерации и отметил, что сейчас самое благоприятное время для углубления сотрудничества: на уровне глав государств установлены дружественные партнерские отношения.

Отдельно г-н Чжан отметил потенциал рыбной продукции из Мурманской области, в том числе замороженного краба Баренцева моря на китайском рынке. Интерес посетителей к этой продукции подтвердил представитель Северного бассейна – коммерческий директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Алексей Якушин. Несмотря на избалованность азиатского рынка живым крабом, которого везут сюда российские дальневосточные компании, мороженый краб не остался без внимания. «Это для них относительно непривычный, новый продукт, потому что наш краб по размерам несколько больше, чем дальневосточный, и продукцию из него мы делаем по американской технологии – рассольная заморозка», – отметил представитель СЗРК. С интересом, по его словам, посетители стенда отнеслись и к продукции из палтуса, трески и к такой экзотичной для Азии северной рыбе, как зубатка.

На площадке российского национального стенда также состоялась встреча представителей Росрыболовства с руководителем субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Аргентины. По информации пресс-службы федерального агентства, Петр Савчук и Томас Мартин Херпе обсудили условия и формат возобновления сотрудничества в области рыбного хозяйства. В частности, вопросы доступа аргентинской рыбной продукции на российский рынок, связанные с внедрением системы ветконтроля «Меркурий» Россельхознадзора.

От рыбной логистики до марикультуры

Интересные дискуссии с участием представителей бизнеса и госструктур России и Китая развернулись в рамках тематических круглых столов, посвященных торговле рыбопродукцией и инвестиционным возможностям марикультуры Дальнего Востока.

Большое внимание участники мероприятий уделили проблеме качества рыбопродукции, которая производится в КНР на экспорт. «Мы договорились, что наша страна не будет принимать рыбу с химикатами и полифосфатами. У нас принят новый техрегламент и будут более жесткие требования к поставляемой в Россию продукции», – отметил на первом круглом столе Петр Савчук.

Позицию китайской стороны по этому вопросу высказал генеральный секретарь CAPPMA Цуй Хэ. По его словам, Китай работает над тем, чтобы соответствовать европейским стандартам. И если Россия предоставит необходимые требования к продукции, то китайские переработчики «будут готовы удовлетворить их».

Также замруководителя Росрыболовства рассказал об актуальной ситуации в российской рыбной отрасли и прогнозах по ее дальнейшему развитию. Были анонсированы проекты в сфере развития логистики и организации рыбных потоков с Дальнего Востока по территории РФ и за рубеж. В целом отмечено, что в ближайшие 3-5 лет Россия планирует вдвое увеличить грузопоток рыбной продукции – до 1,5 млн тонн. Растущий оборот потребует создания современной инфраструктуры, в том числе с участием иностранных инвесторов, заявил замглавы Росрыболовства.

Готовность принять участие в реализуемых в России логистических проектах выразил представитель Seatrade Айк Шустер. «Мы хотели бы рассмотреть конкретные проекты в Приморье, на Камчатке и Сахалине и реализовывать наши возможности сохранять ценность и стоимость рыбной продукции», – рассказал он.

Участники круглого стола, посвященного дальневосточной марикультуре, обратили внимание на проблемы, которые тормозят развитие этой отрасли. Наиболее серьезными барьерами были названы хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке и недостатки нормативной базы.

С этими и другими проблемами российской марикультуры уже знаком и иностранный бизнес. Китайские участники дискуссии отметили, что необходимо чаще проводить совещания, на которых представители госструктур и бизнеса могли бы обмениваться мнениями по решению существующих проблем.

«Бюрократических процессов, к сожалению, пока еще много», – согласился Петр Савчук. Но, по его словам, вопросы, с которыми сталкивается бизнес, решать необходимо, даже если пока это приходится делать в ручном режиме. Вместе с тем, отметил он, к настоящему моменту в развитии аквакультуры уже удалось продвинуться достаточно далеко. «На мой взгляд, сейчас сложилась уникальная ситуация. Пока есть свободные участки – надо пользоваться этим, инвестировать в отрасль. И это тот ресурс, который открыт свободно для иностранных инвестиций. Дальше будет сложнее войти в этот бизнес», – обратил внимание представитель российского ведомства.

Об итогах и планах

В целом China Fisheries and Seafood Expo-2017 подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде, подвел итог работы на нынешней выставке в Китае генеральный директор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта.

«Более 30 предварительных контрактов на общую сумму свыше 70 млн долларов – в этом году работа в Циндао оказалась на 100% коммерческой для всех компаний-участников нашего стенда, – отметил он. – Я рад, что наши рыбопромышленники пришли, наконец, к тому, чтобы заранее обсуждать с нами продвижение определенного продукта и соответственно выстраивать логистику своего павильона и саму работу согласно общей концепции на выставке».

На будущий год работа на международных и российских выставках будет продолжена. «Мы ставим для себя задачу совершенствовать направление индивидуальной работы с каждым экспонентом национального стенда в Брюсселе, Циндао или целой отраслевой выставки, как это было в нынешнем году в Санкт-Петербурге. Думаю, что и рыбаки видят для себя реальные результаты от организованной выставочной деятельности. Значит, будем ставить новые задачи и цели в деле продвижения отечественного продукта и имиджа нашей, русской, рыбы», – подытожил Иван Фетисов.

Наталья СЫЧЕВА, газета « Fishnews Дайджест»

Ноябрь 2017 г.