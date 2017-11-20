20 ноября 2017 года

Рыбоводам Верхнего Уфалея поможет ТОР

В Челябинской области создана территория опережающего развития «Верхний Уфалей». С особым правовым режимом, в частности, будет реализовываться проект по строительству рыбоводческого комплекса.

Территория опережающего социально-экономического развития в Верхнеуфалейском городском округе образована постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2017 г. № 1369. В справке к документу говорится, что особый режим поможет диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции.

Правительство Челябинской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 12 проектов. Среди них организация рыбоводческого комплекса.

Определены виды экономической деятельности, при которых на ТОР действует особый правовой режим предпринимательства. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли пресноводное рыболовство и рыбоводство. При этом минимальный объем капитальных вложений в инвестпроекты должен составлять 2,5 млн рублей. Также резидент должен создать не менее 10 рабочих мест.

Ранее в регионе заявляли о планах создать рыбоводческий кластер, включающий переработку и логистический центр. В области активно определяют участки для аквакультуры.

Fishnews