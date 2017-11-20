Рыбоводам Верхнего Уфалея поможет ТОР

20 ноября 2017 года
Создать на Западной Камчатке рыбохозяйственную заповедную зону предлагает WWF России. Таким образом планируется предотвратить разрушительную добычу углеводородов на шельфе.
На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.
К февралю 2018 г. Росрыболовство и правительство Калининградской области намерены представить проект рыбного кластера. В него войдут модернизированный Калининградский морской рыбный порт и терминал в городе Пионерском.
17 ноября 2017 года
Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
20 ноября 2017 года
В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.
Официальной информации по вопросу исключения крабовых квот из общей системы в Росрыболовство не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В федеральном агентстве также рассказали, на какой стадии сейчас подготовка проекта постановления по инвестквотам для краба.
Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.
Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.
Создать на Западной Камчатке рыбохозяйственную заповедную зону предлагает WWF России. Таким образом планируется предотвратить разрушительную добычу углеводородов на шельфе.
Государственная Дума приняла закон, продлевающий функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Также в состав ОЭЗ предполагается включить примыкающие к региону внутренние морские воды и территориальное море.
На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.
К февралю 2018 г. Росрыболовство и правительство Калининградской области намерены представить проект рыбного кластера. В него войдут модернизированный Калининградский морской рыбный порт и терминал в городе Пионерском.
Министерство производства Перу установило общий допустимый улов анчоуса на второй сезон промысла в центрально-северной зоне – 1,49 млн тонн. Ожидалось, что квота составит 2 млн тонн, но ученые рекомендовали сократить ее из-за большого количества молоди.
17 ноября 2017 года
Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.