Южноуральские рыбоводы объединяются в кластер

18 апреля 2017 года
Мурманский государственный арктический университет (МАГУ), в состав которого переходит МГТУ, стал одним из победителей конкурса по созданию опорных вузов.
17 апреля 2017 года
На данный момент нет гарантий, что при передаче Мурманского государственного технического университета в ведение Минобрнауки будет выполнено поручение президента о сохранении специализации учебного заведения, заявили в Росрыболовстве.
Минсельхоз и Росрыболовство проработают вопросы создания на архипелаге Шпицберген базы отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО. Для научных исследований на островах планируют выделить дополнительные средства.
Правительство решило внести в Госдуму законопроект, который должен устранить противоречие, возникшее при изменении закона в части прибрежного рыболовства. С 2019 г. транспортировка и выгрузка уловов водных биоресурсов в замороженном виде при осуществлении «прибрежки» будет запрещена.
14 апреля 2017 года
В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.
В программе тестирования электронного промыслового журнала задействовано 137 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще 60. Близится к завершению и процесс межведомственного согласования поправок, законодательно закрепляющих статус ЭПЖ.
18 апреля 2017 года
Компенсировать ожидаемое снижение добычи лосося в этом году Хабаровский край будет за счет краба и малоосваиваемых объектов, в том числе сардины-иваси, отмечает председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.
Мурманский государственный арктический университет (МАГУ), в состав которого переходит МГТУ, стал одним из победителей конкурса по созданию опорных вузов.
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциация рыборазводных лососевых заводов подписали соглашение о взаимодействии с институтом регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Рыбакам нужно активнее включаться в подготовку для перехода на электронную ветсертификацию, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве надеются с помощью ВАРПЭ привлечь достаточно компаний к участию в эксперименте.
Так как разрешенный объем охотоморского минтая почти освоен в сезон «А» путины, промышленники надеются, что Росрыболовство рассмотрит возможность увеличения ОДУ, отмечает представитель компании «Интеррыбфлот» Сергей Суханов.
АтлантНИРО разработал проект программы по оценке запасов пелагических рыб в исключительной экономзоне Сенегала. Ожидается, что совместные исследования помогут обеспечить эффективную работу российских промысловых судов в водах республики.
Большинство предложений на рынке специализированного оборудования для переработки икры рассчитаны на 5-10 тонн сырья в сутки. Оказалось, что на оборудование мощностью до 2 тонн тоже есть спрос.
Корейский морской институт (KMI) назвал одним из важнейших направлений развития рыбной отрасли республики участие в рыбопереработке российского Дальнего Востока. Предполагается построить комплекс мощностью 1,4-1,5 млн тонн минтая в год.
На X международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая, стартует серия любительских регат. В «Гонке под парусом» сможет принять участие любой желающий.
17 апреля 2017 года
Исследования показали значительный рост популяции гижигинско-камчатской сельди. Наука рекомендовала увеличить ее возможный вылов в 2017 г. на 31 тыс. тонн.