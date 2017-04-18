18 апреля 2017 года

Южноуральские рыбоводы объединяются в кластер

В Челябинской области планируется создать рыбоводческий кластер, включающий переработку и логистический центр. В объединение решили войти уже 10 хозяйств.

О создании кластера рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства областного министерства сельского хозяйства Алексей Екимов. По его словам, сейчас участники собирают пакет документов для регистрации в Минпромторге. Планируется, что проект будет реализован в течение пяти лет.

Предполагается, что в кластер помимо существующих войдут и новые предприятия. Так, в Еткульском районе реализуется масштабный инвестпроект - комплекс замкнутого типа по выращиванию и переработке осетровых - до 350 тонн в год. Кроме того, планируется создание комплекса по выращиванию африканского сома годовой мощностью 10 тыс. тонн. Ожидается, что реализация проектов позволит создать сопутствующее производство по переработке отходов замкнутого цикла.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Челябинской области, на базе кластера планируется создание логистического центра, где рыбная продукция будет перерабатываться и распределяться по торговым сетям.

Рыбное хозяйство в регионе – одна из приоритетных отраслей развития агропромышленного комплекса. «Если в 2014 году вылов рыбы в области составил 4,4 тыс. тонн, то в 2016 году - 4,7 тыс. тонн, – рассказал Алексей Екимов. – Пути увеличения объема выловленной рыбы мы видим в расширении рыбоводных участков – озер, которые потенциально подходят под товарное рыбоводство. На сегодняшний день согласованы 93 рыбоводных участка, и эта работа продолжается».

Fishnews