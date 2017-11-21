21 ноября 2017 года

Рыбаки просят разъяснить новые условия работы с США

Российские рыбопромышленники нуждаются в разъяснениях в связи с новыми правилами ввоза рыбопродукции, которые начнут действовать с 2018 г. в США. Компании рассчитывают, что Росрыболовство поможет разобраться с возникающими вопросами.

Программу мониторинга импорта морепродуктов (Seafood Import Monitoring Program) Соединенные Штаты приняли в конце прошлого года. В качестве цели была заявлена борьба с браконьерством.

Сообщалось, что импортерам необходимо будет передавать информацию и вести учет данных о месте добычи, выгрузки и всех последующих этапах цепи поставки некоторых видов водных биоресурсов и продукции, которые будут включены в список «особо уязвимых для ННН-промысла и махинаций с морепродуктами». На риски, связанные с новыми правилами, указывала не только Россия, но и другие страны, работающие с США.

Российских рыбопромышленников волнует, как будут осуществляться поставки в новых условиях. В Межрегиональную ассоциацию «Ярусный промысел» поступают обращения предприятий по этому поводу, рассказал вице-президент объединения Вячеслав Бычков.

Рыбаки ждут, что им разъяснят механизм и особенности следующих процедур:

- получения возобновляемого разрешения в госорганах США в качестве ответственного импортера;

- получение разрешения на импорт продукции, отнесенной к группе риска;

- накопления и хранения информации о результатах промысла и выгрузки на территории Соединенных Штатов;

- оформления и представления в электронном виде декларативных форм в адрес Национальной службы морского рыболовства США.

Определенные трудности вызывает и необходимость выполнения требований американской стороны к сохранению ответственным импортером информации, которая должна быть доступна для проверки в месте его хозяйственной деятельности в течение пяти лет с даты импорта, экспорта или реэкспорта, рассказали в АЯП.

В объединении обратили внимание на то, что ответственный импортер может отличаться от лица, которое на деле заполняет документацию в пункте въезда (например, таможенный брокер), однако ответственный импортер по-прежнему должен соблюдать требования о ведении документации и инспектировании.

В ассоциации сообщили, что обратились в Росрыболовство за разъяснениями.

Fishnews