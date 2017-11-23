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Первое место занял шестилетний Петр ЗОРОАСТРОВ. Фото пресс-службы администрации Калининграда

Дети помогают создать памятник сому Преголи

В Калининграде прошел детский конкурс на лучший макет памятника сому, живущему в реке Преголя. Свои рисунки и скульптуры из различных материалов прислали около 160 юных горожан.

Скульптура сома появится рядом с мостом Высоким. Огромную рыбу встретили водолазы в ходе работ по реконструкции моста, сом тут же стал местной сенсацией. Планируется, что профессиональный скульптор изготовит из бронзы двухметровую фигуру прегольского обитателя, воплотив лучшие идеи калининградских ребят. Для детей и подростков возрастом до 18 лет организовали специальный конкурс «Городская легенда».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Калининграда, свои макеты – из пластилина, папье-маше, проволоки, других материалов – представили около 160 юных горожан. Самым маленьким конкурсантам – по 3 года. Конкурсные работы публиковались в газете «Страна Калининград» и журнале «Маленькая страна». Многие рисунки, скульптурки сома сопровождались описаниями и даже целыми рассказами про знаменитую рыбу.

Жюри, в состав которого вошли строители, скульпторы, представители городской администрации и журналисты, выбрало десять лучших работ.

«Детям помогали родители, бабушки-дедушки, братья-сестры. В результате конкурс можно смело назвать семейным. Во многих работах есть такой коллективный творческий труд. И это очень хорошо», – отметил заместитель главы администрации Калининграда Артур Крупин на церемонии награждения победителей.

По его словам, скульптура сома будет расположена на большом природном валуне рядом с мостом на набережной со стороны Рыбной деревни.

Главный приз – гироскутер – вручили шестилетнемуПетру Зороастрову. Еще девять финалистов тоже получили подарки. Администрация города остановила свой выбор на рисунках восьмилетней калининградки Риты Кагановской и десятилетней гимназистки из Гурьевска Даши Кирсановой. Их наградами стали наборы «Лего».

Также на мероприятии представили эскиз будущей скульптуры, выполненный скульптором Андреем Шевцовым. Он передал участникам конкурса, что обязательно учтет понравившиеся ему нюансы, отраженные в детских работах.

Fishnews

  • Первое место занял шестилетний Петр ЗОРОАСТРОВ. Фото пресс-службы администрации Калининграда
  • Дети прислали на конкурс макеты из самых разных материалов. Фото пресс-службы администрации Калининграда
  • Дети прислали на конкурс макеты из самых разных материалов. Фото пресс-службы администрации Калининграда
  • Авторам лучших работ вручили дипломы и призы. Фото пресс-службы администрации Калининграда
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