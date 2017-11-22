23 ноября 2017 года

Госдума поддержала перенос по электронной ветсертификации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сдвиг сроков внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 г. На заседании также прозвучало предложение подумать о переносе не на полгода, а на год.

Сейчас предусматривается, что на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде Россия должна перейти с 1 января 2018 г. До следующего года пользоваться этой технологией собственник подконтрольного товара может по желанию.

О чем поправки

В конце сентября группа депутатов Госдумы внесла законопроект, согласно которому срок введения обязательной электронной ветсертификации переносится на полгода – до 1 июля 2018 г.

В первом чтении нижняя палата рассмотрела проект федерального закона 22 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения направлены на то, чтобы участники могли системно подготовиться к переходу на новые условия, рассказал один из авторов законопроекта, глава Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Предлагается также предусмотреть случаи, когда ветсертификаты продолжат выписывать на бумажных носителях. Во-первых, это обстоятельства непреодолимой силы – например, пожары, стихийные бедствия, – которые не позволяют эксплуатировать информационную систему для электронной ветсертификации. Во-вторых, отсутствие в отдельных местностях доступа к Интернету. Согласно законопроекту, перечень таких мест должен утверждать региональный орган госвласти в соответствии с критериями, установленными федеральным ведомством в области связи.

Время подумать

Зампред комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин рассказал о поступивших на законопроект отзывах. Правительство РФ поддержало документ с замечания, свои вопросы также высказали профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Отзывы также поступили из 53 субъектов Федерации. Замечания предполагается устранить ко второму чтению.

Депутат Игорь Станкевич спросил, не рассматривается ли вопрос о том, чтобы продлить переходный период не на полгода, а на год.

«Это работа нашего с вами комитета ко второму чтению, – ответил Владимир Кашин. – Я думаю, мы со всех сторон изучим тему». Задача – не допустить коллапса в январе 2018 г., отметил глава профильного комитета ГД.

«В течение предстоящих шести месяцев, на которые продлено действие сегодняшних положений, я думаю, мы примем для себя решения: или введение ЭВС будет перенесено на больший период времени, или оно вступит в действие с 1 июля 2018 года, или вообще мы посчитаем, что для нас это нецелесообразно», – сказал Айрат Хайруллин.

Законопроект в первом чтении Госдума приняла единогласно.

Fishnews