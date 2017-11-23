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Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

ЦСМС приглашает на встречу в Калининграде

24 ноября в Калининграде начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин встретится с пользователями водных биоресурсов. Рыбаки смогут задать все интересующие вопросы, рассказали в учреждении.

ЦСМС на постоянной основе проводит встречи с пользователями водных биоресурсов. Так, в конце августа – начале сентября руководство учреждения общалось с рыбаками в ходе поездки по Дальнему Востоку.

В пятницу 24 ноября руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин проведет рабочую встречу с пользователями ВБР в Калининграде. Участники смогут задать все интересующие вопросы, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

В учреждении уточнили, что встреча будет проходить с 16:00 по адресу: улица Дмитрия Донского, дом 5.

Fishnews
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