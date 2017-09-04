04 сентября 2017 года

Рыбаков волнует опломбировка ТСК и электронный промжурнал

Об использовании электронного промыслового журнала, перспективах межведомственной системы «Рыболовство», подготовке к распределению квот начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказал на встрече с представителями рыбацких предприятий во Владивостоке.

Ранее руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи ответил на вопросы рыбаков на Камчатке и в Сахалинской области, сообщает корреспондент Fishnews.

Про электронный промжурнал и МИАС «Рыболовство»

Глава ЦСМС представил рыбакам возможности портала Отраслевой системы мониторинга – презентовать его функционал планируется в октябре. Речь шла также о повышении на нормативном уровне статуса ОСМ, уже сегодня она способна стать основой для межведомственной информационно-аналитической системы «Рыболовство», полагают в Центре.

Ряд вопросов был посвящен электронному промысловому журналу. Как сообщил Артем Вилкин, в опытно-промышленной эксплуатации ЭПЖ участвует 301 судно. ЦСМС проводит для судовладельцев обучающие семинары по использованию программного комплекса.

Предполагается, что переходный период для внедрения электронного промыслового журнала составит не менее полугода – такое поручение дал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Рыбаков волновало, будет ли обеспечена компаниям возможность в офисе отслеживать отчетность при использовании ЭПЖ, кто будет уполномочен подписывать отчетность. Руководитель ЦСМС призвал предприятия через ассоциации и союзы участвовать в подготовке документов, регламентирующих использование электронного промыслового журнала. Рыбаки отмечали, что переход к электронным разрешениям на вылов – позитивный момент.

Прозвучал также вопрос, будет ли электронный промысловый журнал коммерческим продуктом. Сейчас рассматривается два варианта: финансирование из бюджета и перевод на коммерческую основу (по такому пути как раз идут другие страны), решение пока не принято, сообщил руководитель ЦСМС.

Про ТСК

«По ТСК, я думаю, все напряженность уже спала», – отметил глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи. На совещании 31 августа Росрыболовство и Пограничная служба договорились о продлении переходного периода по приведению опломбировки технических средств контроля в соответствие с методическими рекомендациями до 31 декабря 2017 г.

ЦСМС постарался максимально проинформировать об этом пользователей. Теперь рыбакам надо в плановом режиме, спокойно до конца года пройти переопломбировку и переосвидетельствование ТСК, обратился к участникам встречи Артем Вилкин. Он добавил, что с помощью портала ОСМ можно будет подавать электронные заявки на тестирование технических средств контроля и получать свидетельство соответствия также в электронном виде.

В то же время, как показала встреча, вопросов по опломбировке остается немало. Было отмечено, например, что необходимо официальное письмо о переходном периоде. Инспектор придет на борт судна, увидит, что опломбировка не соответствует, а предприятие не сможет сослаться на документ о сроках, озвучил проблему один из участников встречи.

Поднималась и тема использования терминалов, которые изначально «заточены» на работу в качестве ТСК. Артем Вилкин рассказал о завершении тестирования двух отечественных устройств, функционирующих на базе системы Iridium. Эти терминалы позиционируются как бюджетные, заявленная на стадии испытаний стоимость – 30-35 тыс. рублей. Результаты тестирования оказались успешными, они будут переданы в Росрыболовство, с предложением включить эти устройства в приказ по ТСК.

Про распределение квот

Важнейшая тема – заключение договоров о закреплении долей квот вылова на новый период. Система меняется, вместо привычных промышленных и прибрежных квот будет использоваться единая квота добычи в морских водах. Уже предложена методика, проведены пробные расчеты, результаты продемонстрированы на совещании с ВАРПЭ и другими ассоциациями, рассказал Артем Вилкин.

Создается технология, с помощью которой все процессы, связанные с распределением квот, будут отражаться в специальной базе (сейчас она проходит под рабочим названием «База данных «Квоты»).

Также на встрече говорилось о системе «Гонец», справочниках орудий лова, о реорганизации подразделений Центра.

Fishnews