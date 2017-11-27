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Первая (инаугурационная) сессия Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами прошла в Баку. Фото пресс-службы Росрыболовства

Осетровые останутся под запретом

Прикаспийские страны договорились сохранить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2018 г. В дальнейшем они собираются рассмотреть распространение моратория на более длительный период.

Первая (инаугурационная) сессия Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами прошла в Баку.

Российскую делегацию на переговорах возглавил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Представители всех прибрежных государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении – приняли решение об установлении запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в 2018 г. Страны договорились, что на второй сессии рассмотрят возможность продления моратория на более длительный период, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Участники мероприятия утвердили правила процедуры комиссии и сформировали ее рабочие органы. Стороны выразили намерение активизировать совместные усилия, направленные на увеличение объемов воспроизводства осетровых и договорились развивать научное взаимодействие в сфере рыболовства.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 г., осетра и севрюги – с 2005 г. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркменистане, уточнили в пресс-службе.

Для чего создана комиссия

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое подписали в Астрахани в сентябре 2014 г. представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Весной 2016 г. документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в законную силу.

Комиссия должна координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биологических ресурсов, в том числе осуществлять ежегодное определение общих допустимых уловов и распределение ОДУ на национальные квоты. К совместным водным биоресурсам относятся осетровые, кильки, тюлени.

Fishnews

  • Первая (инаугурационная) сессия Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами прошла в Баку. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Российскую делегацию на сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря возглавлял замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Фото пресс-службы ФАР
  • Первая (инаугурационная) сессия Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами прошла в Баку. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Первая (инаугурационная) сессия Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами прошла в Баку. Фото пресс-службы Росрыболовства
    •
    НазадМетки: ОДУосетровыхросрыболовство

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