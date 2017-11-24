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Руководство ЦСМС пообщалось с рыбаками в Калининграде. Фото пресс-службы учреждения

По ТСК возможны новые изменения

ЦСМС предлагает вновь сдвинуть срок, с которого обязательным становится оснащение судов валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., оборудованием АИС.

Об изменениях, которые ЦСМС предлагает внести в приказ Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294, говорилось на встрече, которую провел с пользователями водных биоресурсов в Калининграде начальник центра Артем Вилкин.

Первая инициатива – дополнить перечень судовых земных станций, допускаемых к использованию в ТСК рыбопромыслового флота, новым абонентским терминалом «Гонец». Он станет более дешевой альтернативой существующему оборудованию, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Второе изменение касается сроков оснащения АИС судов валовой вместимостью менее 300 тонн. ЦСМС выступает за продление переходного периода до 1 января 2019 г. «Таким образом, когда будут внесены изменения в приказ, переоформить свидетельство можно будет путем подачи в РЦМ простого заявления на переоформления без необходимости прикладывания документов, которые нужны на стадии тестирования ТСК», – отметили в учреждении.

Напомним, что приказом Минсельхоза от 21 августа 2017 г. № 418 были внесены изменения, согласно которым на судах валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание в районах Мирового океана выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., в состав оборудования ТСК аппаратура АИС должна входить с 1 июля 2018 г. Ранее такое требование начинало действовать с января 2018 г.

Рыбакам рассказали о борьбе со сбоями

Один из первых вопросов, который интересовал рыбаков, – сбои в работе отраслевой системы мониторинга в Мурманском региональном центре мониторинга. Артем Вилкин рассказал о действующей системе передачи данных в ОСМ и ее модернизации. При каждом случае сбоя дежурные специалисты отдела спутникового позиционирования филиала своевременно информируют пользователей, оперативные и контролирующие службы. В учреждении отметили, что большинство сбоев происходит по не зависящим от ЦСМС причинам: они связаны с поставщиками спутниковых данных, хозяйственными службами города, перебоями интернет-провайдера.

В 2016 г. наблюдались сбои, связанные с работой оборудования регионального центра, но уже к концу года были приобретены новые серверы и подобные сбои были исключены. В 2017 г. произошел один сбой, который мог повлиять на выход в море судов. Причиной стали ремонтные работы на электроподстанции и обесточивание всего здания, где располагается мурманский филиал. Сейчас выполняются работы по реконструкции здания для Мурманского регионального центра, и в 2018 г. новые помещения будут оснащены самым современным оборудованием и резервной системой электропитания, что позволит исключить различные сбои из-за аварий электросетей.

На встрече наглядно было продемонстрировано развитие ОСМ в Межведомственную информационно-аналитическую систему «Рыболовство» (МИАС «Рыболовство»). Достоинствами новой системы станут оперативная обработка данных, прозрачность и гибкости системы, централизованная архитектура, использование web-сервисов для взаимодействия пользователей и государственных чиновников. На встрече был продемонстрирован Портал ОСМ, который уже сейчас размещен в открытом доступе по адресу www.osm.gov.ru. Всем, кто присутствовал на встрече, предложили участвовать в опытно-промышленной эксплуатации новых сервисов.

Fishnews

  • Руководство ЦСМС пообщалось с рыбаками в Калининграде. Фото пресс-службы учреждения
  • Руководство ЦСМС пообщалось с рыбаками в Калининграде. Фото пресс-службы учреждения
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    НазадМетки: калининградмурманск

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