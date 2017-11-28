28 ноября 2017 года

Нет соперников на аукционе – получи рыбоводный участок!

Правительство внесло изменения в правила организации и проведения торгов на право пользования рыбоводными участками. Поправки касаются минимального объема изъятия, шага аукциона и т.д.

В частности, предусматривается приоритет на заключение договора для некоммерческих хозяйств, занимающихся аквакультурой в целях сохранения водных биоресурсов. Установлено, что торги по участку проводятся только в случае, если такое хозяйство не заключит договор пользования в течение трех месяцев после определения границ РВУ.

Полномочия по организации торгов по РВУ на водных объектах (и их частях), не прилегающих к территории муниципальных образований, передаются от Росрыболовства к его теруправлениям, сообщается корреспондент Fishnews.

В извещении нужно будет указывать не «рекомендуемые объекты аквакультуры и их объем», а «минимальный объем объектов аквакультуры», подлежащих выпуску, разведению и (или) содержанию, выращиванию и изъятию в границах РВУ. При проведении конкурса комиссия должна будет следить, чтобы планируемый объем разведения и (или) содержания, выращивания и изъятия был не меньше минимального объема, прописанного в извещении.

По-новому будет повышаться цена лота на аукционе. «Шаг» остается прежним: 5% от начальной цены, при этом торги начинаются с цены, повышенной на один «шаг». Каждое последующее предложение повышается на один «шаг». По предложению участника аукциона и с согласия всех остальных участников председатель комиссии может повысить текущую цену лота, не увеличивая «шаг».

Предусмотрена возможность подавать в суд на «уклонистов», победивших на аукционе, но отказавшихся от заключения договора.

Кроме того, если аукцион не состоялся по причине того, что имеется только один участник, организатор торгов обязан заключить договор по начальной цене лота.

Fishnews