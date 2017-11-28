28 ноября 2017 года

Северным районам рекомендовали подготовиться к встрече лососей

Ученые уже не раз заявляли о смещении центров воспроизводства лососей на север. Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал властям Хабаровского края, Магаданской области и Чукотки, а также теруправлениям Росрыболовства подготовить комплекс мер по повышению освоения лососевых ресурсов в удаленных районах.

Напомним, что на заседании в Южно-Сахалинске ДВНПС подвел итоги лососевой путины 2017 г. Обсуждались в том числе тенденции состояния ресурса. С учетом смещения центров воспроизводства лососевых на север совет рекомендовал уполномоченным ведомствам Хабаровского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также Амурскому, Охотскому и Северо-Восточному теруправлениям Росрыболовства до 1 апреля разработать и принять комплекс мер, направленных на увеличение освоения ресурсов тихоокеанских лососей в удаленных районах в 2018 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании представители регионов поднимали вопрос о полномочиях и работе комиссий по анадромным. ДВНПС рекомендовал рабочей группе совета до середины декабря провести сбор и анализ предложений по деятельности комиссии, в том числе в части расширения полномочий, изменения порядка ее работы.

Fishnews