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В Росрыболовстве прошло межведомственное совещание по взаимодействию в области сохранения водных биоресурсов. Фото пресс-службы ведомства

Роснедра помогут выявлять «уклонистов»

Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.

Во встрече по вопросам пресечения нарушений рыбоохранного законодательства участвовали представители центрального аппарата и теруправлений Росрыболовства, Генпрокуратуры, Пограничной службы ФСБ России, Росгвардии, полиции. Председательствовал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, одной из тем стали компенсационные мероприятия. Отдельно речь шла о предприятиях, занимающимся поиском, разведкой и добычей полезных ископаемых и затрагивающих рыбохозяйственные водоемы. Зачастую, чтобы дойти до определенного месторождения, например в тайге, нужно пройти две – три речки или озера: проложить дорогу, по которой сможет следовать тяжелая техника, трубопровод, отметили в ФАР.

Для оперативности поступления информации о действиях компаний представители Генпрокуратуры предложили Росрыболовству заключить соглашения с региональными департаментами Федерального агентства по недропользованию (Роснедр).

Илья Шестаков поддержал предложение. «В области компенсационных мероприятий еще есть над чем работать: к сожалению, нам не всегда известно о фактах, когда осуществляется деятельность, и рыбокомпенсационные мероприятия не проводятся. Необходимо усилить совместную работу в этом направлении и в том числе проработать вопрос заключения соглашений с Роснедрами на местах», – резюмировал глава Росрыболовства.

Fishnews

  • В Росрыболовстве прошло межведомственное совещание по взаимодействию в области сохранения водных биоресурсов. Фото пресс-службы ведомства
  • В Росрыболовстве прошло межведомственное совещание по взаимодействию в области сохранения водных биоресурсов. Фото пресс-службы ведомства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
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