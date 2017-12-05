05 декабря 2017 года

Охрану биоресурсов Амура обсуждают России и Китай

В Хабаровске с 4 по 8 декабря проходит встреча представителей органов рыбоохраны России и КНР. Цель – обсудить вопросы сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, обменяться научной информацией.

Встреча проходит в рамках рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в погранводах Амура и Уссури. Договоренности о дальнейшем взаимодействии были достигнуты в марте, на 26-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Как рассказали Fishnews в Амурском теруправлении Росрыболовства, на декабрьской встрече стороны обсудят вопросы, связанные с охраной биоресурсов, и подведут итоги научных исследований по единой методике. Обмен научной информацией необходим каждой стороне для дальнейший работы.

Fishnews