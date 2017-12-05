Охрану биоресурсов Амура обсуждают России и Китай

05 декабря 2017 года
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.
Необходимо выработать четкую методику постановки рыбоучетных заграждений, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также остановился на вопросах оценки заполнения нерестилищ.
На 41-й сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству стороны установили взаимные квоты добычи водных биоресурсов на 2018 г. Также согласована совместная научная программа на будущий год.
Россия и Эстония договорились об открытии в 2018 г. промысла снетка в Чудском озере и об увеличении квот на вылов ряпушки и окуня в трансграничных водоемах для рыбаков обеих стран.
04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи подготовил изменения в список технических средств контроля, которыми могут быть оснащены промысловые суда. Испытания устройств от двух новых производителей прошли успешно.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
Министерство сельского хозяйства определило разрешенные сроки добычи углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2018 г. Ограничения установлены приказом от 9 ноября 2017 г. № 568.
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.
Об угрозах, которые создает исключение крабов из общей системы распределения долей квот, говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Необходимо выработать четкую методику постановки рыбоучетных заграждений, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также остановился на вопросах оценки заполнения нерестилищ.
Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.
На 41-й сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству стороны установили взаимные квоты добычи водных биоресурсов на 2018 г. Также согласована совместная научная программа на будущий год.
За январь – сентябрь 2017 г. океанический флот Республики Корея освоил 316,6 тыс. тонн водных биоресурсов – на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ухудшились показатели по тунцу, минтаю, сайре, однако выросли уловы кальмара.
Россия и Эстония договорились об открытии в 2018 г. промысла снетка в Чудском озере и об увеличении квот на вылов ряпушки и окуня в трансграничных водоемах для рыбаков обеих стран.
04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.