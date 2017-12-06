Президент решил «отвязать» госуслуги от территории

06 декабря 2017 года
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.
05 декабря 2017 года
Об угрозах, которые создает исключение крабов из общей системы распределения долей квот, говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.
01 декабря 2017 года
На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.
Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.
06 декабря 2017 года
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
В конце ноября дальневосточная сардина (иваси) от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.
Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что по результатам двадцатилетней работы текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря практически готов. Ожидается, что главы прикаспийских государств подпишут его в первой половине 2018 г.
Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.
Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок работы особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2045 г. Предусматриваются и другие изменения. Предполагается, что новый документ поможет в реализации потенциала региона.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
Министерство сельского хозяйства определило разрешенные сроки добычи углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2018 г. Ограничения установлены приказом от 9 ноября 2017 г. № 568.
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.