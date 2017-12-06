06 декабря 2017 года

Президент решил «отвязать» госуслуги от территории

Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 29 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предусматривается, что получать результаты предоставления госуслуг можно будет в любом подразделении соответствующего федерального ведомства, органа государственного внебюджетного фонда или многофункциональном центре на территории РФ по выбору заявителя. При этом привязки к его месту жительства или месту пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо месту пребывания (в случае с юрлицами) не будет, сообщает корреспондент Fishnews.

Перечень госуслуг, которые попадут под действие этой нормы, должно утвердить Правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2018 г.

Fishnews