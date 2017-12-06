06 декабря 2017 года

Камчатка планирует обновить Красную книгу до конца года

Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.

Список разработан коллективом авторов из научных институтов и учреждений региона, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Камчатского края рассмотрела перечень на очередном заседании.

В действующую редакцию Красную книги Камчатского края входит 30 видов рыб, в новом перечне их пока 18. Как рассказали Fishnews в министерстве природных ресурсов и экологии Камчатки, «рыбный» перечень в ближайшем времени предполагается дополнить, в то же время ряд наименований из действующей редакции документа научное сообщество Камчатки предлагает исключить.

Пока остается неразрешенным старый научный спор относительно микижи (Parasalmo mykiss) и камчатской семги (Parasalmo penshinensis): считать ли их одним видом или разными (и, соответственно, включать ли в Красную книгу в одном статусе или в разных). Комиссия продолжит работу над формированием регионального «краснокнижного» списка. Новую редакцию книги предполагается утвердить до конца года.

Fishnews