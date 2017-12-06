Камчатка планирует обновить Красную книгу до конца года

06 декабря 2017 года
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.
Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.
05 декабря 2017 года
Об угрозах, которые создает исключение крабов из общей системы распределения долей квот, говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.
01 декабря 2017 года
На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.
06 декабря 2017 года
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
В конце ноября дальневосточная сардина (иваси) от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.
Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что по результатам двадцатилетней работы текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря практически готов. Ожидается, что главы прикаспийских государств подпишут его в первой половине 2018 г.
Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.
Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок работы особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2045 г. Предусматриваются и другие изменения. Предполагается, что новый документ поможет в реализации потенциала региона.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
Министерство сельского хозяйства определило разрешенные сроки добычи углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2018 г. Ограничения установлены приказом от 9 ноября 2017 г. № 568.
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.