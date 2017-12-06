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Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ выступил на совещании. Фото пресс-службы МИД России

Страны Каспия договорились по ключевым вопросам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что по результатам двадцатилетней работы текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря практически готов. Ожидается, что главы прикаспийских государств подпишут его в первой половине 2018 г.

Совещание министров иностранных дел прикаспийских стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркмении – проходило с 4 по 5 декабря в Москве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России, особое внимание участники встречи уделили Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа, – заявил на итоговой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. – Фактически текст конвенции готов. В ближайшее время будет проведена его редакторская доработка, перевод на национальные языки, внутригосударственная подготовка в каждой из наших стран к подписанию на высшем уровне».

По словам министра, подписание должно состояться на пятом Каспийском саммите, который пройдет в Казахстане в первой половине следующего года. Окончательное решение по срокам саммита примет руководство Казахстана.

Участники совещания обсудили и другие вопросы пятистороннего сотрудничества. Как отметил Сергей Лавров, стороны «констатировали, что решения Астраханской встречи на высшем уровне 2014 г. успешно претворяются в жизнь».

«Вступили в силу все подписанные на саммите в Астрахани соглашения: по биоресурсам, гидрометеорологии и о предотвращении чрезвычайных ситуаций на Каспии, – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. – Недавно состоялись первые сессии межправительственных комиссий, созданных на базе этих трех соглашений. Продлен пятисторонний мораторий на вылов осетровых видов рыб. В прошлом году и осенью нынешнего года в акватории Каспийского моря с успехом проведены учения спасательных служб пяти государств».

Fishnews

  • Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ выступил на совещании. Фото пресс-службы МИД России
  • Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ дал пресс-конференцию по итогам совещания с коллегами из других прикаспийских государств. Фото пресс-службы МИД России
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